Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»

ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин» является коммерческой микрокредитной организацией.

Компания первоначально зарегистрирована Министерством юстиции от 9 июня 2014 года в качестве общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:

свидетельство о государственной перерегистрации № 137762-3300-ООО от 25 февраля 2015-го, серия ГПЮ № 0015115;

ИНН 00906201410173;

ОКПО 28538712.

Фирма действует на основании свидетельства микрокредитной компании № 122-8/4420 от 30 июня 2014 года, выданного Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О микрофинансовых организациях». Лицензия № 485 от 30 июня 2014-го.

С финансовым отчетом ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин» можно ознакомиться по ссылке.