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Бизнес

Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»

ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин» является коммерческой микрокредитной организацией.
 
Компания первоначально зарегистрирована Министерством юстиции от 9 июня 2014 года в качестве общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:
 
  • свидетельство о государственной перерегистрации № 137762-3300-ООО от 25 февраля 2015-го, серия ГПЮ № 0015115;
  • ИНН 00906201410173;
  • ОКПО 28538712.

Фирма действует на основании свидетельства микрокредитной компании № 122-8/4420 от 30 июня 2014 года, выданного Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О микрофинансовых организациях». Лицензия № 485 от 30 июня 2014-го.

С финансовым отчетом ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин» можно ознакомиться по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264447/
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