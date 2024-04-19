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Бизнес

Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»

ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» на протяжении 18 лет стабильно работает в сфере кредитования. За время существования на различные цели были выданы кредиты на развитие бизнеса, потребительские займы, кредиты под залог авто, а также без залога.

Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» и впредь намерена развиваться в выбранном векторе, направленном на:

  • предоставление населению доступных услуг по микрофинансированию;
  • содействие в преодолении бедности;
  • повышение уровня занятости;
  • содействие развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения Кыргызской Республики.

Общество с ограниченной ответственностью приводит свой финансовый отчет, а также заключение независимого внешнего аудитора за прошлый год:

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «Ала-Тоо Кредит» ЗА 2023 ГОД.

С полным отчетом о финансовой деятельности компании, а также с заключением аудита можно ознакомиться в офисе микрокредитной компании, расположенном по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Шопокова, 101/1.

Лицензия НБ КР № 49 от 4 мая 2006 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/291945/
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