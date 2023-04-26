13:56
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Бизнес

Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо»

ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» на протяжении 17 лет стабильно работает в сфере кредитования. За время существования на различные цели были выданы кредиты на развитие бизнеса, потребительские займы, кредиты под залог авто, а также без залога.

Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» и впредь намерена развиваться в выбранном векторе, направленном на:

  • предоставление населению доступных услуг по микрофинансированию;
  • содействие в преодолении бедности;
  • повышение уровня занятости;
  • содействие развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения Кыргызской Республики.

Общество с ограниченной ответственностью приводит свой финансовый отчет, а также заключение независимого внешнего аудитора за прошлый год:

Финансовый отчет общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» за 2022 год.

С полным отчетом о финансовой деятельности компании, а также с заключением аудита можно ознакомиться в офисе микрокредитной компании, расположенном по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Шопокова, 101/1.

Лицензия НБ КР № 49 от 4 мая 2006 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264083/
просмотров: 1932
Версия для печати
Материалы по теме
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Капитал плюс»
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «ГАМ» за 2022 год
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2022 год
Отчет независимого аудитора ОсОО «МКК «Абийир» за 2021 год
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания Кемин»
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «MicroFinance»
Финансовый отчет ОсОО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ UCH CREDIT» за 2021 год
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Капитал Плюс»
Финансовый отчет ОсОО «МКК «Ак-Капитал»
Популярные новости
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
15 февраля, четверг
13:24
В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельны...
13:23
Безопасный город. Депутат требует освободить от штрафов кареты скорой помощи
13:14
ГКНБ и МВД призывают бизнес не платить дань криминалу и сообщать о таких фактах
13:02
Учителей с низкой квалификацией в школах Кыргызстана не ждут
12:42
Смерть девочки в стоматологии. Депутат недоволен результатами экспертиз