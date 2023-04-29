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Бизнес

Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Капитал плюс»

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Капитал Плюс» (далее компания) было создано в Кыргызской Республике 4 сентября 2008 года.

Основной вид деятельности компании — предоставление доступных услуг по микрофинансированию для преодоления бедности, повышения уровня занятости, содействия развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях».

Представляем структурированные сведения о финансовом положении, финансовых результатах деятельности, активах, обязательствах, капитале, доходах, расходах, прибылях и убытках нашей компании ОсОО «МКК «Капитал плюс» за 2022 год. Информация полезна для широкого круга пользователей при принятии ими экономических решений.

Финансовая отчетность за 2022 год и заключение независимого аудитора.

С полным отчетом о финансовой деятельности компании, а также с заключением аудита можно ознакомиться в головном офисе компании, расположенном по адресу: Кыргызская Республика, Бишкек, улица Суеркулова, 5/1.

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Адрес

Свидетельство (лицензия) НБ КР № 167 от 29 октября 2008 г.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264525/
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