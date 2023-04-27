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Бизнес

Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «ГАМ» за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ГАМ» на протяжении 18 лет стабильно работает в сфере кредитования. За время существования компания выдавала кредиты на развитие бизнеса, приобретение жилья, а также потребительские кредиты, кредиты под залог авто, а также кредиты без залога.

Основной целью деятельности компании является предоставление населению доступных услуг по микрофинансированию для содействия в преодолении бедности, повышения уровня занятости, содействия развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения Кыргызской Республики.

Финансовый отчет и заключение независимого внешнего аудитора за 2022 год.

С полным отчетом о финансовой деятельности компании, а также заключением аудита в полном объеме можно ознакомиться в офисе микрокредитной компании, расположенном по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Боконбаева, 178.

Свидетельство НБ КР № 38 от 11 октября 2005 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264247/
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