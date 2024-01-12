Финансовый сервис «О!Деньги» стал первым финтехом в Кыргызстане, запустившим карты Visa с возможностью привязки к сервисам Google Pay и Garmin Pay. Запуск произошел при поддержке мирового лидера индустрии цифровых платежей — компании Visa.

«О!Деньги» представил бесплатную виртуальную карту Visa Gold, которую можно открыть одним касанием в приложении «Мой О!».

Больше не нужно носить с собой кошелек, наличные деньги или карту. Чтобы оплачивать покупки, достаточно иметь при себе смартфон на базе ОС Android или часы Garmin.

Баланс кошелька «О!Деньги» — это баланс карты, что особенно удобно, ведь пополнить кошелек можно без комиссии в большинстве терминалов по всей стране, а также в приложениях банков.

Возможности карты Visa Gold от «О!Деньги»:

моментальный и бесплатный выпуск без похода в банк;

безопасные интернет-платежи с технологией 3DS;

удобное управление картой прямо в приложении;

поддержка Google Pay и Garmin Pay;

бесконтактная оплата смартфоном или часами в POS-терминалах;

бесплатное обналичивание в сети нактаматов по всей стране.

Как открыть карту:

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store. Откройте кошелек «О!Деньги», выберите «Visa — виртуальная карта». Нажмите «Открыть карту».

Ваша карта готова к платежам!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Эмиссия карт осуществляется на основании лиц. НБ КР № 7003201022 от 20.10.2022 в рамках специального регулятивного режима.