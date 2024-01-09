АКЦИЯ «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»! Успей подключиться

Считанные дни остаются до завершения акции «Безлимит за 550 сомов» от государственного оператора сотовой связи MEGA.

Всего за 550 сомов на четыре недели вы получите:

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ с бесплатной раздачей всего интернет-трафика; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA;

целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;

а еще мобильное телевидение MegaTV совершенно бесплатно: более 180 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно.

Успей подключиться до 15 января 2024 года. Акция действует на первые три абонентские платы при подключении тарифа «Элдики 850+ MegaTV» во всех центрах продаж и обслуживания компании, а также у промоутеров оператора.

Также напоминаем, что компания MEGA предоставляет и другие тарифы, дающие возможность выбора оптимального пакета, максимально соответствующего потребностям абонентов.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!