02:03
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

АКЦИЯ «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»! Успей подключиться

Считанные дни остаются до завершения акции «Безлимит за 550 сомов» от государственного оператора сотовой связи MEGA.

Всего за 550 сомов на четыре недели вы получите:

  • БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ с бесплатной раздачей всего интернет-трафика; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA;
  • целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;
  • а еще мобильное телевидение MegaTV совершенно бесплатно: более 180 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно.

Успей подключиться до 15 января 2024 года. Акция действует на первые три абонентские платы при подключении тарифа «Элдики 850+ MegaTV» во всех центрах продаж и обслуживания компании, а также у промоутеров оператора.

Также напоминаем, что компания MEGA предоставляет и другие тарифы, дающие возможность выбора оптимального пакета, максимально соответствующего потребностям абонентов.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283788/
просмотров: 2832
Версия для печати
Материалы по теме
Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
Просматривайте детализацию своего номера в MEGA24!
«MEGA ЭЛКАРТ»: оплачивай покупки и услуги в одно касание смартфоном
Новогодние каникулы с MegaPay
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
MEGA: Новогодняя готовность номер один!
Проверка судебной задолженности и оплата исполнительского сбора в MegaPay
MEGA и «РСК Банк»: стратегическое партнерство с госорганами для GovFinTech
MEGA продолжает масштабное развитие сети
Новогодние MEGA-подарки! Премиальные номера со скидкой до 70 процентов
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить