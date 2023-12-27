Тариф на проезд в общественном транспорте повышен, но сэкономить можно

Бишкекский городской кенеш утвердил повышение тарифа на проезд с 15 января 2024 года. При безналичной оплате стоимость проезда составит 17 сомов, при наличной — 20 сомов.

При этом у горожан остается возможность сэкономить на проезде.

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает начислять кешбэк 50 процентов с каждой поездки бонусами.

Как это работает:

Установите и откройте приложение «Мой О!». Отсканируйте QR-код, размещенный снаружи или внутри транспортного средства. Оплатите нужную сумму.

После оплаты половина потраченной суммы моментально вернется на бонусный счет.

Накопленными бонусами можно оплачивать свои следующие поездки.

Это выгодно, удобно и просто!

Установите «Мой О!» из Google Play или App Store и экономьте с кошельком «О!Деньги».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.