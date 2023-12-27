Тариф на проезд в общественном транспорте повышен, но сэкономить можно

Бишкекский городской кенеш утвердил повышение тарифа на проезд с 15 января 2024 года. При безналичной оплате стоимость проезда составит 17 сомов, при наличной — 20 сомов.
При этом у горожан остается возможность сэкономить на проезде.
Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает начислять кешбэк 50 процентов с каждой поездки бонусами.
Как это работает:
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Установите и откройте приложение «Мой О!».
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Отсканируйте QR-код, размещенный снаружи или внутри транспортного средства.
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Оплатите нужную сумму.
После оплаты половина потраченной суммы моментально вернется на бонусный счет.
Накопленными бонусами можно оплачивать свои следующие поездки.
Это выгодно, удобно и просто!
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Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.