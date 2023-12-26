Уход в тень и сомнительный товар. Как изменится рынок после запрета «электронок»

Комитет парламента по социальной политике одобрил в первом чтении пакет законопроектов, запрещающих использование вейпов и электронных сигарет в Кыргызстане. Таким образом депутаты демонстрируют заботу о здоровье населения. Почему эта забота кажется мнимой и к каким последствиям может привести объявление «электронок» вне закона, разъясняет руководитель аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов.

Хочется как лучше, а получится как всегда?

В Кыргызстане периодически разгорается дискуссия вокруг электронных девайсов, тон которой задает не кто-нибудь, а законодательный орган страны. (Не)уверенно оперируя сложными медицинскими терминами, законотворцы рассказывают о губительном воздействии на здоровье так называемых «электронок», в чем доля правды, безусловно, есть. Ученые умы пока не придумали абсолютно безопасного способа удовлетворения никотиновой зависимости у тех, кто не в состоянии ее побороть. Но зато предложили курильщикам научно доказанную альтернативу без дыма и огня, которую при классификации вреда можно отнести к менее вредной категории табачных изделий. Сегодня же депутаты заняты тем, что пытаются полностью ее исключить, на законодательном уровне приняв запрет на использование вейпов и электронных сигарет.

Таким образом, считает эксперт, во-первых, курильщикам не оставляют другого выбора, кроме как вернуться к горючим сигаретам, что перечеркнет все усилия по снижению вреда от курения. Во-вторых, запрет не только усугубит ситуацию в области общественного здравоохранения, но и не лучшим образом отразится на экономике. Конкретно, такой необдуманный шаг вызовет поток контрабандной и, не исключено, контрафактной продукции.

В конечном итоге это обернется расцветом теневого рынка в стране, ежегодным выпадением налоговых поступлений и, что еще печальнее, ростом неинфекционных заболеваний, связанных с потреблением некачественных никотиновых испарителей.

Ситуацию в сфере внутренней торговли к тому же усугубляет решение кабмина отменить патенты для торговцев и внедрить контрольно-кассовые машины с 1 января 2024 года. Непопулярная правительственная инициатива спровоцировала митинги на крупных и мелких рынках по всему Кыргызстану. В конце концов, на недовольство народа были вынуждены отреагировать первые лица страны, которые вышли к митингующим. Во время одной из таких встреч президент Садыр Жапаров заявил, что нововведения будут отложены на полгода. Пока торговцы отстояли действующий налоговый режим на митингах, куда их выгоняют непредсказуемость и нестабильность фискального регулирования, но что будет потом?

Нездоровые последствия запрета

В целом надеяться на то, что запретительный механизм избавит рынок от бездымных табачных изделий, а курильщиков — от пагубной привычки, не приходится, отмечает Дмитрий Орлов. По закону жанра, запрет всегда вызывает обратный эффект. Часть людей вернется к курению, другая — будет искать возможности достать нужный товар, хоть и из-под полы.

Зеркальную ситуацию сегодня можно наблюдать в соседнем Казахстане, где против бесполезных запретов даже создают гражданские петиции, под которыми подписываются десятки тысяч человек. Общественники аргументируют свою позицию тем, что жесткие меры приведут к росту оборотов нелегальной торговли и поспособствуют продаже контрафактных продуктов сомнительного качества, которые могут быть еще более опасными для здоровья.

По данным легальных импортеров электронных сигарет, уже сегодня 75 процентов бездымных устройств без наличия сертификатов завозится в Казахстан из Китая. А учитывая то, с каким попеременным успехом кыргызстанские таможенники борются с контрабандой, в Кыргызстане из-за запрета этот показатель может оказаться даже еще выше.

И это, повторимся, только одна сторона медали. С ростом контрабанды ожидаемо резко снизятся поступления в бюджет — ежегодно республика может не дополучать до 200 миллионов сомов. Иначе говоря, при таком сценарии Кыргызстан в ущерб себе станет подпитывать экономики Казахстана, Китая или России, откуда нелегально будут ввозиться вейпы и электронные сигареты куда более низкого качества, что еще пагубнее скажется на здоровье населения.

А какой выход?

Настаивая на решении об объявлении электронных девайсов вне закона, сторонники запретов зачастую объясняют это в том числе заботой о подрастающем поколении. Мол, испарители со «вкусными» ароматами весьма популярны и доступны для кыргызстанских школьников. При этом почему-то не уточняется, что вейпы несовершеннолетним реализуют как раз-таки недобросовестные продавцы-нелегалы. В официальных магазинах такую продукцию лицам младше 18 лет попросту не продадут. Поэтому, когда предлагаемые запреты убьют легальный бизнес, нелегальная торговля продолжится, что никак не поспособствует сохранению здоровья молодежи.

В этом случае видится только один выход — законодательно ужесточить контроль за реализацией бездымных табачных изделий, не допуская их продажу подросткам. Такая мера, как считает руководитель аналитического центра, позволит решить сразу несколько серьезных вопросов: поможет вывести на чистую воду теневой рынок — раз, поспособствует увеличению налоговых поступлений в бюджет — два и позволит сохранить здоровье нации — три. В конце концов, нужно помнить, что изначально электронные средства доставки никотина создавались исключительно для взрослых курильщиков, которые по каким-то причинам не могут бросить курить, но хотят снизить вред для здоровья. И этот подход может быть наиболее рациональным и здоровым в борьбе с курением и его тяжелыми последствиями.