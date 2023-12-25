Выберите красивые номера О! со скидкой 75 процентов себе и близким на Новый год

В качестве новогоднего подарка кыргызстанцам Мобильный оператор О! объявил скидку до 75 процентов на премиальные номера.

Всего несколько дней, 25, 26 и 27 декабря, красивые номера, призванные подчеркнуть статус и престиж своего обладателя, можно приобрести по столь выгодной стоимости.

Красивый номер может стать значимым подарком для близкого человека, ведь в цифрах можно отразить знаменательную дату. Премиальные номера удобны в бизнесе, поскольку легко запоминаются, отлично смотрятся на визитке и легко набираются.

Способы приобретения премиальных номеров:

Самостоятельно и не выходя из дома. Если вы абонент О!, то можете проверить доступность нужного номера, набрав команду *212*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#. Если номер свободен, вы можете купить его, набрав команду *717*новый номер в формате 0ХХХaaaaaa#. Только убедитесь, что на вашем балансе есть необходимая сумма для покупки.

В магазинах O!Store. Если вы еще не абонент О!, загляните в ближайший офис продаж и обслуживания О! с паспортом, чтобы приобрести выгодный тариф с новой SIM-картой.

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В Новый год с новым номером!

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