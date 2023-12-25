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Бизнес

Грандиозные скидки в сети магазинов O!Store — бегом за подарками!

Сеть магазинов O!Store по всему Кыргызстану приготовила новогодние вау-скидки — до 80 процентов на гаджеты и аксессуары в огромном ассортименте.

Впереди череда зимних праздников. Позаботьтесь о подарках родным и близким заранее.

В O!Store есть все для фанатов технологий: «умные» устройства для дома, смарт-часы, пауэрбанки, электрические термосы, электробритвы, массажеры, автопылесосы и многое другое. Детей обрадуют мультяшные светильники и цифровые доски для рисования, родителям наверняка будет полезен робот-пылесос, а меломаны будут просто счастливы получить в подарок «умную» колонку Алису или наушники JBL. Каждый сможет выбрать для себя крутейшие рюкзаки и сумки.

Приходите скорее в O!Store. Большие скидки — это всегда про то, чтобы успеть первым забрать то, что нравится, ведь количество товаров по акции ограничено.

Все адреса магазинов и подробности акции вы найдете на сайте ostore.kg.

Акция действует с 25 по 31 декабря включительно. Скидка 80 процентов действует на выделенный ассортимент аксессуаров: на товары до 500 сомов скидка 40 процентов, на товары от 501 до 1 тысячи 500 сомов скидка 20 процентов и на товары от 1 тысячи 501 сома и выше скидка 10 процентов.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283010/
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