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Бизнес

«РСК Банк» запустил быстрые переводы «Астрасенд»

ОАО «РСК Банк» представляет мгновенные денежные переводы по системе «Астрасенд» из России в Кыргызстан.

«Астрасенд» — это международная платежная система для быстрых и доступных денежных переводов из России в Кыргызстан.

  • мгновенные переводы с выплатой наличными;

  • выдача по паспорту и коду в любом отделении банка;

  • получение перевода в российских рублях;

  • услугу оплачивает отправитель.

«РСК Банк» постоянно работает над расширением возможностей для своих клиентов получать переводы из-за рубежа быстро и легко!

www.rsk.kg

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274108/
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