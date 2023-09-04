«РСК Банк» запустил быстрые переводы «Астрасенд»

ОАО «РСК Банк» представляет мгновенные денежные переводы по системе «Астрасенд» из России в Кыргызстан.

«Астрасенд» — это международная платежная система для быстрых и доступных денежных переводов из России в Кыргызстан.

мгновенные переводы с выплатой наличными;

выдача по паспорту и коду в любом отделении банка;

получение перевода в российских рублях;

услугу оплачивает отправитель.

«РСК Банк» постоянно работает над расширением возможностей для своих клиентов получать переводы из-за рубежа быстро и легко!

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