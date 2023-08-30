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Бизнес

О! дарит скидку 75 процентов на красивые номера ко Дню независимости

Мобильный оператор О! дарит кыргызстанцам суперскидку 75 процентов на премиальные номера ко Дню независимости страны!

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Сегодня быть обладателем красивого, легко запоминающегося номера — это не просто роскошь, а необходимость. Такие номера принесут пользу и дополнительный поток клиентов бизнесу во время рекламных кампаний. Они произведут впечатление при использовании номера не только в служебных, но и в личных целях. Этот номер нельзя будет спутать ни с одним другим. Дарите себе и близким эксклюзив!

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Успейте забрать свой номер первым!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273806/
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