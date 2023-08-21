Проект «Профориентация» помогает выбрать профессию

Летние каникулы подходят к концу, и вскоре школьники всей страны вновь вернутся за парты. Многие старшеклассники уже сейчас задаются важным вопросом: кем стать в будущем? Не стоит оттягивать решение до выпускных экзаменов, ведь сделать первый шаг к выбору профессии можно прямо сейчас.

Сотовый оператор «Beeline Кыргызстан», общественный фонд «Билимдуу» и общественное объединение «Enactus Кыргызстан» приглашают молодых кыргызстанцев пройти бесплатные онлайн-курсы по профориентации. Для этого нужно посетить специально разработанную платформу от Beeline, где представлены видеоуроки на кыргызском и русском языках.

Онлайн-курсы охватывают 15 популярных направлений, от IT-сферы и предпринимательства до кулинарии и киберспорта.

Обзорные занятия ведут представители этих профессий, которые рассказывают о преимуществах и особенностях своей работы.

Доступ к первым четырем курсам открыт для всех желающих, даже если они не зарегистрированы в системе. Для дальнейшего обучения необходимо авторизоваться по номеру Beeline. После просмотра курсов авторизованные пользователи смогут ответить на тестовые вопросы и написать мотивационное письмо. Участники, которые лучше всех справятся с этими задачами, попадут в число финалистов проекта и получат приглашение на экскурсии в самые успешные компании Кыргызстана.

— Проект «Профориентация» — это часть обширной социальной работы, которую проводит наша компания, — отметил генеральный директор Beeline Кыргызстан Андрей Пятахин. — Его цель заключается в том, чтобы помочь молодому поколению познакомиться с востребованными специальностями в доступном формате и осознанно сделать свой выбор. Ведь любой психолог-профориентолог подтвердит, что о будущей профессии стоит задумываться еще со школьной скамьи.