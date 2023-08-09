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Бизнес

KICB и ЕБРР финансируют расширение Lucky Socks

В рамках инвестиционного проекта планируется совместное финансирование кредита в размере 26,4 миллиона сомов. Этот кредит будет направлен на финансирование расширения бизнеса, что приведет к увеличению производственных мощностей и эффективности компании.

За годы работы компания создала узнаваемый бренд Lucky Socks, став ведущим производителем и дистрибьютором чулочно-носочной продукции.

Компания Socks Master (ТМ Lucky Socks) — одна из немногих компаний, которой владеет и управляет женщина-предприниматель. KICB Банк совместно с ЕБРР уже не в первый раз поддерживают женский малый и средний бизнес в Кыргызстане. Проект поможет компании Socks Master укрепить свои позиции на рынке и достичь эффекта масштаба, что приведет к повышению эффективности бизнеса.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272194/
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