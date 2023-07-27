«РСК Банк»: Онлайн-оплата налогов и налоговой задолженности по коду платежа

Впервые в Кыргызстане «РСК Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты налогов и налоговой задолженности с идентификацией по коду платежа в мобильном банкинге RSK24.

Таким образом, банк упростил процедуру оплаты всех видов налогов и налоговых задолженностей для физических лиц и разработал возможность для клиентов дистанционно проводить платежи.

Проект внедрен совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо в меню мобильного банкинга RSK24:

открыть раздел «Платежи и переводы»;

далее «Платежи»;

подраздел «Госплатежи»;

при вводе кода платежа сумма самого налога или налоговой задолженности подтягивается автоматически.

Комиссия за услугу — всего 1 сом.

www.rsk.kg

Лицензия НБКР № 033, 033/1.