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Бизнес

«РСК Банк»: Онлайн-оплата налогов и налоговой задолженности по коду платежа

Впервые в Кыргызстане «РСК Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты налогов и налоговой задолженности с идентификацией по коду платежа в мобильном банкинге RSK24.

Таким образом, банк упростил процедуру оплаты всех видов налогов и налоговых задолженностей для физических лиц и разработал возможность для клиентов дистанционно проводить платежи.

Проект внедрен совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо в меню мобильного банкинга RSK24:

  • открыть раздел «Платежи и переводы»;
  • далее «Платежи»;
  • подраздел «Госплатежи»;
  • при вводе кода платежа сумма самого налога или налоговой задолженности подтягивается автоматически.

Комиссия за услугу — всего 1 сом.

www.rsk.kg

Лицензия НБКР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271100/
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