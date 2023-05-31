«Кыргызтелеком» выиграл два главных кубка Спартакиады

1 июня исполнится ровно два года со дня создания Министерства цифрового развития. В честь этого дня была проведена Спартакиада среди сотрудников центрального аппарата министерства, ведомств, а также акционерных обществ.

В ходе соревнований прошли состязания по таким видам спорта, как мини-футбол и волейбол.

В результате сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» выиграли два кубка:

1-е место. Женская команда по волейболу награждена дипломом и кубком, ее участница Дарья Последова получила звание «Лучший игрок»;

1-е место. Мужская команда по мини-футболу награждена грамотой и кубком, Руслан Эркинбек уулу удостоен звания «Лучший нападающий».











Спартакиада организована Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.