Первый флагманский филиал от MBANK в Кыргызстане открывает свои двери для постоянных и новых клиентов! Официальное открытие состоялось 13 апреля в торговом центре «Дордой Плаза — 2».

Теперь посетители филиала могут получить не только быстрое и качественное обслуживание, но и дополнительные преимущества: ежедневная работа без выходных и перерывов с 9.00 до 21.00, большой штат квалифицированных сотрудников, креативная и приятная атмосфера и новые возможности для клиентов!













Открытие нового филиала стало еще одним шагом на пути к трансформации и повышению клиентоцентричности со стороны MBANK!

«На текущий момент наша работа направлена на обеспечение наших клиентов возможностью управлять своими финансовыми операциями в приложении MBANK не выходя из дома и приходить в новое отделение для решения нестандартных вопросов, требующих личного присутствия. Здесь созданы все условия для комфорта наших клиентов, проведения переговоров и получения квалифицированной консультации», — рассказывает Данияр Мусабаев, заместитель председателя правления MBANK.

По его словам, в ближайшее время для посетителей будет внедрена удаленная электронная очередь — ее можно будет занять онлайн в приложении MBANK перед посещением филиала.

В новом филиале MBANK в «Дордой Плазе — 2», помимо оригинального дизайна, представлено больше инновационных мониторов, есть переговорная и доступная инфографика! Функционируют отделы кредитования, кредитного администрирования, операционный по обслуживанию юридических и физических лиц и кассы.





Как рассказывает директор отделения Алтынай Мамбеталиева, теперь MBANK полностью работает в новом формате.

«Для удобства и скорости обслуживания клиентов мы открыли отдельную кассу для юрлиц. Для нас, безусловно, важен каждый клиент, но мы добавили чуть больше комфорта для предпринимателей, чтобы все вопросы решались максимально оперативно и никто не стоял в очереди. Физлица, так же как и юрлица, могут обслуживаться в любой день, в том числе и в выходные! Стало и больше сотрудников — теперь их около 115 человек», — говорит она.

Мы стремимся быстро обслуживать клиентов, чтобы им не приходилось стоять в очереди. И мы намерены довести скорость обслуживания до самого высокого уровня.

У MBANK грандиозные цели на ближайшее будущее — открыть еще несколько инновационных филиалов в Бишкеке и регионах Кыргызстана.

Клиенты уже почувствовали новую атмосферу и улучшенное качество обслуживания на себе. Как рассказывает Ахматжан Халилов, генеральный директор компании «Би Аст», MBANK нацелен на развитие, об этом говорит открытие первого инновационного филиала.

«Они постоянно ищут и внедряют что-то новое. И открытие этого филиала подтверждает мои слова. Сюда приятно прийти, привести кого-то и сказать, что это наш банк. А банк — это не только то место, где хранятся наши деньги, но и где они на вас работают», — сказал он.

Предприниматель выразил уверенность — его компания будет и дальше идти в будущее и развиваться вместе с MBANK.

«Мы не стоим на месте, и вы это видите. MBANK — первый мобильный банкинг, в котором можно воспользоваться любыми финансовыми услугами, а также № 1 среди всех мобильных приложений в Кыргызстане по версии Economist. Спешу напомнить, что мы запустили новое приложение для юрлиц — MBusiness. И мы будем развиваться дальше для своих клиентов!» — отметил Данияр Мусабаев.

Флагманский офис MBANK находится по адресу: улица Ибраимова, 115/2, ТЦ «Дордой Плаза — 2», 1-й этаж.

MBANK — первый цифровой!