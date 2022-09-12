Ушел из жизни экс-вице-президент ОАО «Кыргызтелеком» Дуйшенбек Абдылдаев

Ушел из жизни экс-вице-президент — коммерческий директор ОАО «Кыргызтелеком» Дуйшенбек Абдылдаев. Он был замечательным коллегой и большим профессионалом в отрасли телекоммуникаций и связи.

Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве инженера производственного объединения «Республиканский центр управления междугородной международной связи» и уже через два года стал начальником сектора, а еще через два — ведущим инженером Центра цифровых систем. В 2003-м он был назначен на должность директора Центра международной и междугородной связи, которую занимал до 2013 года.

В июне 2013 года он был назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций КР, а в октябре 2014-го был переведен советником председателя правления ОАО «Кыргызтелеком». С апреля по август 2015 года исполнял обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком». С ноября 2015-го по январь 2016 года он работал директором по эксплуатации и директором ЦММС ОАО «Кыргызтелеком». В январе 2016-го был назначен вице-президентом — коммерческим директором — и избран в состав правления ОАО «Кыргызтелеком», где проработал до февраля 2017 года.

Дуйшенбек Рыскулбекович принимал активное участие в разработке и реализации ряда стратегически важных проектов республиканского масштаба и неоднократно награждался правительственными и ведомственными грамотами.

Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» и Совет ветеранов работников связи выражает искренние соболезнования родным и близким Дуйшенбека Рыскулбековича Абдылдаева в связи с его безвременной кончиной и разделяет с ними горечь и боль невосполнимой утраты.