Детская кардиология в Acibadem. 30 лет опыта

Операция на сердце размером с грецкий орех — непростая задача в хирургии. Из 100 новорожденных один малыш появляется на свет с врожденным пороком сердца. Легкие формы таких аномалий врачи научились исправлять давно, а вот при тяжелых пороках сердца раньше у ребенка не оставалось шансов на жизнь.

Центр детской кардиологии Acıbadem один из тех, что задают тенденции в кардиологической помощи детям. Клиника предлагает широкий спектр вариантов диагностики и лечения даже самых сложных случаев.

30 лет опыта, 15 тысяч пациентов, более 95 процентов успешных операций.

Расширенные диагностические инструменты для обнаружения сердечных аномалий

Серьезные нарушения функции сердца могут потребовать немедленного вмешательства, поэтому важно выявить заболевание на раннем этапе. В Acıbadem при постановке диагноза используют передовые технологии для диагностики: электрокардиография (ЭКГ), рентген грудной клетки, эхокардиография, чреспищеводная эхокардиография, магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Опытная медицинская команда сможет подготовиться ​​еще до родов, определившись с планом лечения.

Расширенные хирургические возможности детской кардиологической помощи

К порокам, которые можно вылечить без хирургического вмешательства, применяется катетеризация — современный метод, развивающийся в последние годы. Интервенционные процедуры исключают необходимость в открытой хирургии. Суженные вены или артерии вскрывают с помощью баллонной ангиопластики; отверстия между камерами сердца можно закрыть, а легочные клапаны можно заменить с помощью специальных приспособлений.

В Acıbadem эти процедуры выполняют квалифицированные детские кардиологи, которые выбирают малоинвазивные подходы для уменьшения боли, периода восстановления и пребывания маленьких пациентов в клинике.

В Acıbadem проводятся все виды сложных операций при врожденных и неонатальных заболеваниях сердца с использованием передового технического оборудования для достижения лучших результатов. После операции дети помещаются в отделение интенсивной терапии, оснащенное новейшими системами, под наблюдение и уход высококвалифицированными специалистами и медсестрами.

Мультидисциплинарный подход + новейшие технологии

В Центре детской кардиологии Acıbadem работают опытные и признанные во всем мире эксперты в области кардиохирургии. Мультидисциплинарный подход медицинской команды и применение новейших технологий — основной фактор успешных результатов. Ежегодно здесь проходят лечение более 600 пациентов из многих стран мира, включая больных со сложными случаями, которым отказывают другие центры. Благодаря тому, что специалисты Acıbadem накопили глубокие знания и опыт, более 95 процентов операций проходят успешно.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.