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Бизнес

АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам

«Керемет Банк» снижает процентные ставки по кредитному продукту для малого и среднего бизнеса «Деловой рост». Предприниматели оценят гибкие и приемлемые условия финансирования для пополнения оборотных средств и на инвестиционные цели.

Акция распространяется на все заявки, оставленные до 31 декабря 2021 года включительно.

 Условия акции:

  • процентные ставки по кредитам — от 16 процентов годовых в сомах;
  • беззалоговые кредиты для бизнеса — от 23 процентов годовых;
  • сумма кредитования — от 10 тысяч до 35 миллионов сомов;
  • срок кредитования — до пяти лет.

Удобно, что клиентам «Керемет Банка» необязательно приходить в банк для ежемесячного погашения кредитов: вносить платежи можно безналичным способом через банкоматную сеть, мобильный и интернет-банкинг, а также наличными — через платежные терминалы и банкоматы с функцией cash-in.

Успейте воспользоваться выгодными процентными ставками от «Керемет Банка»!

Оформить кредит в рамках акции можно во всех филиалах ОАО «Керемет Банк», а подробную информацию найти на сайте или обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону +996 312 55 44 44 либо 0 557 55 44 44 — WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209984/
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