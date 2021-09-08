17:08
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Бизнес

В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry

В новом магазине самообслуживания «Кувшин» покупатели смогут приобретать напитки и кондитерские изделия оптом.

Уникальное для Кыргызстана направление в торговле открывает крупная дистрибьютерская компания Forester с запуском нового проекта по созданию сети магазинов формата Cash&Carry в Бишкеке, что в переводе с английского означает «заплати и уноси».

Формат магазина предполагает мелкооптовую торговлю и ориентирован на рестораторов, владельцев гостиничного бизнеса и семейных лавок, которые ищут возможность закупить качественный товар по низкой цене для проведения различных торжеств или дальнейшей реализации. В продаже  кондитерские изделия (весовые конфеты, печенье), широкий выбор алкоголя (как более доступного, так и элитного), безалкогольные напитки, энергетики, кофе и чай.

Ассортимент будет меняться в зависимости от пожеланий покупателей. Кстати, оперативную обратную связь можно получить, оставив запись в книге предложений, на сайте или на официальных страницах магазина в социальных сетях.

Итак, какими же ключевыми преимуществами обладает магазин «Кувшин» формата Cash&Carry?

Прежде всего это системность. Компания Forester на постоянной основе проводит анализ продаж, формируя ассортиментную политику с учетом потребностей рынка.

Благодаря действующим внутренним стандартам и кодексу поведения поддерживается высокий уровень сервиса. Крупный дистрибьютер работает по принципу B2B («бизнес для бизнеса»). Достойные условия труда и высокая зарплата мотивируют сотрудников магазина, которые регулярно совершенствуют свои навыки по продажам и работе с клиентами, улучшать качество обслуживания.

В магазине формата Cash&Carry действует самообслуживание. Покупатель имеет открытый доступ к товарам в торговом зале, но при выборе продукции может получить консультацию от товароведа. При оплате на кассе клиенту выдается вся необходимая документация.

Наконец, Forester сотрудничает с большим количеством фирм-производителей и может гарантировать качественный и фирменный товар по ценам ниже, чем в других оптовых точках города.

«Мы рады быть первооткрывателями торговой точки такого формата и надеемся, что оптовые покупатели высоко оценят все удобства и эффективность ее работы. Сегодня мы готовим к запуску второй магазин Cash&Carry и в перспективе будем расширять географию. Будем рады вас видеть в нашем магазине «Кувшин», — отмечает Станислав Демченко, руководитель сети.

Первая оптовая точка с новой покупательской моделью откроется в Бишкеке уже 10 сентября по адресу: улица Тон, 113/1.

Магазин будет работать с 9.00 до 22.00 без выходных, а первые 50 покупателей получат приятные подарки. Еще одна важная деталь, которую клиенты наверняка оценят: удобный подъезд к входу и удачное расположение позволят закупать товары с комфортом.

Приходите! У нас делать покупки удобно и выгодно!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/206434/
просмотров: 1426
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на улице Тоголока Молдо незаконно строят магазин, жалуются горожане
Кыргызские компании собираются торговать на AliExpress
Чаще всего кыргызстанцы покупают муку, хлеб и хлебобулочные изделия
Предприниматели жалуются на продолжающиеся проблемы с доставкой товара в КР
Налоги придется платить: всех торгующих в интернете будут контролировать
Товарооборот Таджикистана с Кыргызстаном уменьшился на $4 миллиона
Российские ритейлеры заинтересовались кыргызскими товарами
«Кричащие» на грабителей камеры в магазинах разработали в США
Amazon открыл для Кыргызстана возможность торговать напрямую
Бижутерия, одежда и продукты. В Бишкеке ночью обокрали магазин
Популярные новости
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Билет на&nbsp;матч турнира &laquo;Кубок трех наций&raquo; в&nbsp;два клика Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
8 сентября, среда
16:57
В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотрудников патрульной милиции В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотру...
16:51
Министерство культуры готовится к официальному открытию Исторического музея
16:47
Стартовал проект экстренной поддержки частного и финансового секторов
16:35
В Бишкеке и Чуйской области выявлена сеть майнинг-ферм
16:34
Нарушений нет. Генпрокуратура считает прослушку активистов и политиков законной