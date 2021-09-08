В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry

В новом магазине самообслуживания «Кувшин» покупатели смогут приобретать напитки и кондитерские изделия оптом.

Уникальное для Кыргызстана направление в торговле открывает крупная дистрибьютерская компания Forester с запуском нового проекта по созданию сети магазинов формата Cash&Carry в Бишкеке, что в переводе с английского означает «заплати и уноси».

Формат магазина предполагает мелкооптовую торговлю и ориентирован на рестораторов, владельцев гостиничного бизнеса и семейных лавок, которые ищут возможность закупить качественный товар по низкой цене для проведения различных торжеств или дальнейшей реализации. В продаже кондитерские изделия (весовые конфеты, печенье), широкий выбор алкоголя (как более доступного, так и элитного), безалкогольные напитки, энергетики, кофе и чай.

Ассортимент будет меняться в зависимости от пожеланий покупателей. Кстати, оперативную обратную связь можно получить, оставив запись в книге предложений, на сайте или на официальных страницах магазина в социальных сетях.

Итак, какими же ключевыми преимуществами обладает магазин «Кувшин» формата Cash&Carry?

Прежде всего это системность. Компания Forester на постоянной основе проводит анализ продаж, формируя ассортиментную политику с учетом потребностей рынка.

Благодаря действующим внутренним стандартам и кодексу поведения поддерживается высокий уровень сервиса. Крупный дистрибьютер работает по принципу B2B («бизнес для бизнеса»). Достойные условия труда и высокая зарплата мотивируют сотрудников магазина, которые регулярно совершенствуют свои навыки по продажам и работе с клиентами, улучшать качество обслуживания.

В магазине формата Cash&Carry действует самообслуживание. Покупатель имеет открытый доступ к товарам в торговом зале, но при выборе продукции может получить консультацию от товароведа. При оплате на кассе клиенту выдается вся необходимая документация.

Наконец, Forester сотрудничает с большим количеством фирм-производителей и может гарантировать качественный и фирменный товар по ценам ниже, чем в других оптовых точках города.

«Мы рады быть первооткрывателями торговой точки такого формата и надеемся, что оптовые покупатели высоко оценят все удобства и эффективность ее работы. Сегодня мы готовим к запуску второй магазин Cash&Carry и в перспективе будем расширять географию. Будем рады вас видеть в нашем магазине «Кувшин», — отмечает Станислав Демченко, руководитель сети.

Первая оптовая точка с новой покупательской моделью откроется в Бишкеке уже 10 сентября по адресу: улица Тон, 113/1.

Магазин будет работать с 9.00 до 22.00 без выходных, а первые 50 покупателей получат приятные подарки. Еще одна важная деталь, которую клиенты наверняка оценят: удобный подъезд к входу и удачное расположение позволят закупать товары с комфортом.

Приходите! У нас делать покупки удобно и выгодно!