Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline

Beeline объявляет о запуске познавательной викторины для своих абонентов. Участие в увлекательной акции дает возможность проверить свои знания в различных областях и выиграть ценные подарки. Среди них десятки новеньких Xiaomi Redmi Note 10 и главный приз — один из трех автомобилей Toyota Camry 75.

Самое приятное, что для участия в розыгрыше практически ничего делать не нужно.

Просто наберите короткий номер *2323# или подключитесь с помощью приложения «Мой Beeline» в разделе развлекательных услуг — и вы в игре.

Дальше вы как обычно пополняете баланс, используете любимые приложения, подключаете новые интересные сервисы от Beeline и зарабатываете баллы. Например, если у абонента до сих пор не установлено приложение «Мой Beeline», то сделав это, можно заработать сразу 250 баллов. Подробнее узнать о том, сколько очков начисляют за активное использование различных сервисов, можно на официальном сайте оператора 2323.beeline.kg.

Кроме того, получить дополнительные баллы можно, ежедневно отвечая на пять вопросов по 100 баллов за каждый верный ответ. А если у вас один из нижеперечисленных тарифных планов, то — по 150:

«Жаңы Бирге для звонков неделя»;

«Жаңы Бирге для интернета регион»;

«Бирге для интернета + IVI»;

«Бирге для интернета PRO+ IVI»;

«Жаңы Бирге для звонков».

Раз в десять дней оператор подводит итоги и разыгрывает три Xiaomi Redmi Note 10, а каждый сороковой день — Toyota Camry 75. Важно, что выиграв смартфон, можно продолжить борьбу за автомобиль.

На основе количества полученных участниками баллов формируется рейтинг. Призерами становятся абоненты, находящиеся на вершине рейтинга. Проверить свои результаты и узнать, насколько вы близки к победе можно в один клик, отправив SMS с текстом «ТОП» на короткий номер 2323. В ответ придет сообщение с данными о количестве баллов и шансах на победу.

Викторина стартовала 3 августа и продлится до 30 ноября 2021 года. Розыгрыш призов проводится в три этапа:

с 03.08.2021 по 11.09.2021 г. (I этап) — приз Toyota Camry 75;

с 12.09.2021 по 21.10.2021 г. (II этап) — призToyota Camry 75;

с 22.10.2021 по 30.11.2021 (III, завершающий этап) — приз Toyota Camry 75.

Ближайший розыгрыш смартфона состоится уже 12 августа, а 11 сентября будет разыграна первая из трех Toyota Camry 75.

Не упусти свой шанс выиграть один из десятков призов от сотового оператора Beeline, включайся в игру прямо сейчас!

Справка: участие в акции могут принять исключительно граждане Кыргызстана старше 18 лет, являющиеся абонентами ООО «Скай Мобайл». Использование сервиса «Викторина» платное. Абонентская плата за пользование составляет 7 (семь) сомов в день с учетом НДС и НсП.

Beeline: с заботой о вас и ваших близких!