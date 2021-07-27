Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить

Бытует мнение, что между обычной сигаретой и нагреваемым табаком нет никакого различия, что это та же сигарета, только в иной упаковке. Эксперты прокомментировали это утверждение.

По их данным, основное отличие нагреваемого табака от традиционной сигареты в отсутствии процесса горения. Дым, образующийся при горении сигареты, — это сложная смесь из более чем 6 тысяч химических веществ, около 100 из которых классифицируются как вредные или потенциально вредные для здоровья человека. Главная причина болезней, связанных с курением, — продукты горения, смола и угарный газ, которые курильщик вдыхает вместе с дымом сигареты.

В отличие от сигареты, табак в устройстве нагревания не горит, что позволяет снизить вред от курения как для себя, так и для окружающих. Устройство нагревания продуцирует аэрозоль, содержание вредных веществ в котором в разы ниже, чем в привычных для курильщиков сигаретах.

Многие развитые страны поддерживают в борьбе против курения так называемую концепцию снижения вреда, которая рекомендует вместо запретов сокращать пагубное влияние привычек через переход на менее вредные альтернативы.

Так, в Японии устройства нагревания табака получили поддержку правительства наряду с достоверным информированием населения. В результате в течение трех лет к 2019 году значительно снизилось число курящих.

В Великобритании этот вопрос перешел на новый уровень, где не только идет борьба с курением, но и проводятся информационные кампании по переходу на альтернативные бездымные устройства. Это позволило снизить число курящих сигареты до 14,7 процента.

Как утверждает Центр исследований табака и здоровья штата Пенсильвания, в США бездымные альтернативы оказали серьезное влияние на отказ от курения, что снизило продажи обычных сигарет почти на 48 процентов.

Своим экспертным мнением на этот счет поделился президент фонда «За мир, свободный от табачного дыма» доктор Дерек Яч, подтвердив тот факт, что устройства нагревания табака не имеют ничего общего с традиционными сигаретами и являются менее вредной альтернативой.

«Стики для систем нагревания табака — это не сигарета. Они содержат табак и предназначены исключительно для нагрева, а не для сжигания. Большинство потребителей нагреваемого табака, которые ранее курили сигареты, полностью переключаются на нагреваемые табачные изделия. Есть убедительные доказательства того, что из пользователей систем нагревания табака мало кто возвращается к сигаретам. И я бы обратил внимание на то, что постоянное употребление никотина альтернативным способом не увеличивает риск для здоровья. Никотин не вызывает рака или серьезных последствий для здоровья. Вред наносят смола и продукты, образующиеся при горении», — рассказал он.

Эксперты делают вывод: существует принципиальная разница между сигаретой и нагреваемым табаком, в котором полностью исключен процесс горения. Научно доказано, что аэрозоль систем нагревания табака содержит на 90 процентов меньше вредных веществ, чем дым сигареты.

Однако важно помнить, что хотя использование устройств для нагревания табака является намного менее вредным, чем курение обычных сигарет, оно не исключает всех рисков для здоровья. Самый безопасный выбор — не курить вообще.