Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!

Теперь в онлайн-кинотеатре IVI доступны кыргызские фильмы, а самое удобное подключение к IVI предоставляет компания Beeline. Подключайте абсолютно бесплатно пробный период IVI на 14 дней в приложении «Мой Beeline» и наслаждайтесь более чем 100 тысячами фильмов и сериалов, включая зарубежное и кыргызское кино, без каких-либо оплат и усилий!

IVI — это крупнейший в СНГ российский онлайн-кинотеатр.[1] Благодаря коллекции из более 100 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов[2] любой желающий может найти по своему вкусу и настроению подходящий контент — все это в отличном качестве изображения и без надоедающей рекламы[3].

А теперь вы сможете поддержать отечественных производителей в киноиндустрии и насладиться просмотром избранных кыргызоязычных фильмов.

По клику в вашем телефоне вам будет доступен мир исторических, драматичных и комедийных фильмов кыргызских режиссеров, которые были удостоены многих международных наград. Например, такие фильмы, как «Сүтак» и «Боз салкын» — обладатели премии «Ника» за лучшие фильмы стран СНГ и Балтии.

Также к просмотру вы можете подключить смартфоны ваших родителей, ведь их любимые фильмы всегда будут под рукой в любое время. Список фильмов на кыргызском языке будет пополняться — чтобы оставаться в курсе обновлений, рекомендуем скачать приложение «Мой Beeline» и подключить данную услугу.

Благодаря коллекции кыргызских кинокартин вы сможете приблизить досуг и интересы ваших детей к национальной культуре, языку и ознакомлению с историей страны через художественные и документальные фильмы.

Ниже доступный перечень фильмов на данный момент (список будет дополняться):

— «Боз Салкын»;

— «Кентавр»;

— «Сүтак»;

— «Мегатой»;

— «Принцесса Назик»;

— «До + Фа» (1 и 2 части);

— «Саякбай»;

— «Ишен» и другие.

С более подробным списком вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.

А для детей̆ есть специальный профиль «IVI Дети», который дает доступ к самой большой коллекции развивающих фильмов и мультфильмов в СНГ[4], а также создает безопасную среду для просмотра вашим ребенком и подбирает кино индивидуально под его возраст и интересы.

Таким образом, онлайн-кинотеатр IVI закрывает потребности в новом контенте, подходящим под любой возраст и для всей семьи, ведь всего лишь одной подпиской вы можете подключить до пяти устройств одновременно.

Подключайте услугу в приложении «Мой Beeline» и наслаждайтесь безграничным миром кино и сериалов в отличном качестве! Теперь еще и на кыргызском языке!

Скорее переходите по ссылке https://bkg.page.link/8CsR

Beeline — для Вас и Ваших близких.