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Бизнес

Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с турецкими бизнесменами

27 июня состоялась встреча руководителей Кыргызского футбольного союза — президента Канатбека Маматова, генерального секретаря Медербека Сыдыкова и коммерческого директора Эмиля Кутманова, а также генерального директора канала «Кыргыз Спорт ТВ» Элнура Маммадова с руководителями турецких компаний, а также с членами Турецкой ассоциации молодых бизнесменов TÜGİAD.

На встрече присутствовали председатель компании CC Holding Жевхер Женкчи, председатель правления Nomad Teck Жемал Эрсой, председатель правления компании Spor Sanayi Яшар Мерал, а также представитель TÜGİAD в Кыргызстане Адем Өксүз и эксперт представительства по торговле посольства Турции Айгуль Сайракунова.

Встреча инициирована Кыргызским футбольным союзом для привлечения реальных инвесторов по реализации инфраструктурных проектов. На встрече было презентовано несколько проектов строительства футбольных центров в Бишкеке и Иссык-Кульской области. Стороны обсудили вопросы привлечения инвесторов, а также пути реализации данных проектов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199122/
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