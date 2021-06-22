Dos Credobank дарит добро

В честь дня своего рождения вместо торжественного празднования Dos Credobank организовал выезд с доброй миссией в Нарынскую область.

Первой локацией был садик на джайлоо в селе Кочкор, где проживают и получают дошкольное образование дети скотоводов (чабанов). Проект «Центр развития на джайлоо» создан при общественном фонде «Инициативы Розы Отунбаевой» в 2014 году и охватывает детей дошкольного и школьного возрастов, а также их родителей.

В целях восстановления воспитанников после стресса и COVID-19 детскому садику «АТА» были переданы музыкальные инструменты (аккордеон, три комуза), детские народные сказки, принадлежности для рисования, колонки, мячи, шахматы, игрушки, а также сладости. Для воспитателей и родителей был проведен интерактив «Финансовая грамотность». Взрослым рассказали про депозит «Бай Бол», про важность накопления денежных средств на образование, о возможностях приобретения товаров для дома в рассрочку без процентов, а детям устроили развлекательные спортивные игры.

Далее команда Dos Credobank направилась в село Баетово Ак-Талинского района и передала инновационной средней школе имени Ш.Бейшеналиева 250 книг школьной программы для 10-11-х классов. Сотрудники банка написали добрые послания ученикам школы, эти письма школьники могут прочитать в начале следующего учебного года при получении книг. От школы имени Ш.Бейшеналиева банк получил благодарственное письмо и теплые слова.

Образовательная система в регионах сейчас как никогда требует повышенного внимания и нуждается в поддержке. Dos Credobank искренне надеется и верит, что ситуация с пандемией стабилизируется к следующему учебному году и школы откроют детям свои двери.

Желаем всем здоровья и продуктивной недели.