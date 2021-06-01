14:07
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Бизнес

BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран

Федерация органического движения BIO-KG удостоилась, обойдя проекты двух десятков развитых стран в Европе и Азии, престижной награды в конкурсе «Органическая медаль почета-2021», организованном IFOAM Asia.

Конкурс проводится каждые два года, жюри из семи профильных организаций оценивает достижения каждой страны-участника. Внимание комиссии привлек проект «Органический аймак», участники которого, фермеры, выращивают продукцию без химикатов и ускорителей роста. Победители конкурса удостоены почетной медали и денежного приза в размере $5 тысяч.

«Это высшая награда для всех наших органиков, — прокомментировал радостное событие директор BIO-KG Искендербек Айдаралиев.  — Идея модели органического аймака не только в приросте экологической  продукции, но и в сохранении традиций, менталитета кыргызов, которые издревле бережно относились к природе».

Об устойчивом развитии в стране можно говорить, когда наладится жизнь в селах, где проживает до 65 процентов населения. А проект «Органический аймак» помогает решить эту задачу. 

Искендербек Айдаралиев

Фермеры проекта «Органический аймак», который был запущен BIO-KG в 2014 году, сегодня выращивают овощи, фрукты, лекарственные травы, перерабатывают дикоросы, молочные продукты. Сегодня аймаки охватывают 23 села в Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях, а общее количество фермеров приблизилось к 1 тысяче.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195933/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Международных экологов просят поддержать Кыргызстан в споре с Centerra Gold
В Кыргызстане запустили открытую базу экологических данных
Больше 15 грузовиков мусора собрали на берегах Карабалтинки
Смог в Бишкеке. Горожанин просит проверить техническое состояние маршруток
Мусорное бедствие. Как выглядят природные парки после майских праздников
Женщина помыла авто на берегу Иссык-Куля. Ее нашли и оштрафовали
Госэкотехинспекция изучает причины отравления рыбы в прудах Чуйской области
Tesla за $50 тысяч и экобайк для ГУВД. В Бишкеке прошел марш электротранспорта
В Бишкекводоканале рассказали о причинах отравления рыбы в селе Озерном
В селе Озерном из-за сброса нечистот в прудах массово гибнет рыба
Популярные новости
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
Бизнес
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно! Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
1 июня, вторник
14:00
Новый кодекс о детях. Кто защитит права ребенка Новый кодекс о детях. Кто защитит права ребенка
13:49
«Сапат» просит помощи в поисках президента МОУ Орхана Инанды
13:34
Акции «Айыл банка» и MegaCom хотят продавать на международной бирже
13:14
Дело «Кумтора». Дастан Джумабеков вышел с допроса из ГКНБ
13:12
BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран