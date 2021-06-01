BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран

Федерация органического движения BIO-KG удостоилась, обойдя проекты двух десятков развитых стран в Европе и Азии, престижной награды в конкурсе «Органическая медаль почета-2021», организованном IFOAM Asia.

Конкурс проводится каждые два года, жюри из семи профильных организаций оценивает достижения каждой страны-участника. Внимание комиссии привлек проект «Органический аймак», участники которого, фермеры, выращивают продукцию без химикатов и ускорителей роста. Победители конкурса удостоены почетной медали и денежного приза в размере $5 тысяч.

«Это высшая награда для всех наших органиков, — прокомментировал радостное событие директор BIO-KG Искендербек Айдаралиев. — Идея модели органического аймака не только в приросте экологической продукции, но и в сохранении традиций, менталитета кыргызов, которые издревле бережно относились к природе».

Об устойчивом развитии в стране можно говорить, когда наладится жизнь в селах, где проживает до 65 процентов населения. А проект «Органический аймак» помогает решить эту задачу. Искендербек Айдаралиев

Фермеры проекта «Органический аймак», который был запущен BIO-KG в 2014 году, сегодня выращивают овощи, фрукты, лекарственные травы, перерабатывают дикоросы, молочные продукты. Сегодня аймаки охватывают 23 села в Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях, а общее количество фермеров приблизилось к 1 тысяче.