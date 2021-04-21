Завершился второй сезон Кубка банка «Бай-Тушум» по футзалу

Второй год подряд банк «Бай-Тушум» разыгрывает Кубок по футзалу, учрежденный в 2019 году для популяризации среди молодежи спортивных состязаний и здорового образа жизни.

В этом году участие в Baitushum Cup приняли сразу 32 команды. За первенство в турнире по футзалу боролись как профессионалы, так и команды-любители. В финал футбольной феерии, которая длилась пять месяцев, вышли четыре команды: «Беловодск», «ТОП Тоголок», ГТС и «Ал Халал», которая и выиграла Кубок банка «Бай-Тушум» в этом году. «Игра была сложной и насыщенной. У нас был сильный соперник, против нас играла команда «Беловодск». Мы верили в себя, но, если честно, до последнего не знали, кто победит. Особенно после того, как соперник отыграл у нас промежуточный матч», — поделился своими эмоциями о прошедшем турнире капитан команды «Ал Халал» Нуржигит Калиев.

Игра была захватывающая, интрига сохранялась до последнего. В результате «Ал Халал» выиграл соперника со счетом 3:0.

Выступление ребят и организация турнира были на высоте. Я рад, что у нас такая спортивная и целеустремленная молодежь. Технический директор КФС по развитию футзала Амиржан Муканов

«Отдельно хотел бы выразить благодарность судейскому составу и тренерам, ну и, конечно, организаторам в лице банка «Бай-Тушум» за поддержку подобных мероприятий», — сказал технический директор КФС по развитию футзала Амиржан Муканов.

Победителям турнира — команде «Ал Халал» вручили денежный сертификат на 50 тысяч сомов. Обладатели второго места — «Беловодск» — выиграли 30 тысяч сомов. За третье место «ТОП Тоголок» вручили сертификат на 20 тысяч сомов.

На церемонии награждения были вручены призы и победителям индивидуальных номинаций:

«Лучший вратарь» — Адилет Койчубеков;

«Лучший «Fair play игрок» — Каныбек Отогонов;

«Бомбардир» — Азат Карабеков;

«Лучший игрок» — Айбек Орозалиев;

«Лучший судья» — Нуралы Абдунабиев;

«Лучший судья» — Каныбек Назарбек уулу.

«До финала дошли четыре совершенно разные команды, среди которых были и профессионалы, и игроки-любители. Они стали украшением игры. Сложно было выделить одну команду. Все боролись достойно. Поэтому мы решили отметить не только команду-победителя, но также и лучших игроков», — сказал председатель правления банка «Бай-Тушум» Максатбек Ишенбаев.

Глава «Бай-Тушума» отметил, что банк и в дальнейшем продолжит проведение турнира по футзалу, а также поддержку различных спортивных состязаний и молодежных инициатив.

Напомним, Кубок банка «Бай-Тушум» был учрежден в 2019 году. Несмотря на разгул пандемии COVID-19, в 2020 году серию матчей все же удалось отыграть. Это и стало началом доброй традиции ежегодного проведения турнира по футзалу.