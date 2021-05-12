Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!

«РСК Банк» запустил одну из самых любимых клиентами акций «Элкарт менен белек ал». В этот раз банк дарит держателям «Элкарт» шанс стать обладателями бытовой техники.

Условия акции простые: с 1 мая по 31 июля 2021 года осуществляйте безналичный расчет за покупки по картам «Элкарт», выпущенным в региональных филиалах банка.

Победителей трех промежуточных этапов ждут пылесосы, мини-печи и водонагреватели.

Победитель основного этапа получит набор из холодильника, телевизора и стиральной машины!

Внимание! В акции могут принять участие владельцы карт «Элкарт», открытых в отделениях «РСК Банка» в Чуйской, Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской или Баткенской областях. Карты, эмитированные в Бишкеке и Оше, к участию не допускаются.

С более подробными условиями акции вы можете ознакомиться на сайте банка.