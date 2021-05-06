Несмотря ни на что, у 2020 года есть и приятные стороны. Одна из них — теперь за хороший телефон не надо платить десятки тысяч сомов. И если сегодня цены на просто хорошие аппараты начинаются от 7 тысяч сомов, то за 12-14 тысяч можно взять смартфон, обладающий всеми свойствами, которые раньше были только у флагманов, — высокая производительность, хороший экран, мощные камеры.

Топ-10 в мире

Сеть O!Store позаботилась о клиентах и нашла для кыргызстанцев супераппараты мирового бренда по очень доступной цене. Только в магазинах O!Store вы найдете большой выбор смартфонов компании TECNO, которая уже в топ-10 крупнейших брендов мобильных телефонов мира. Более того, согласно данным Counterpoint, компания TECNO обошла Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в прошлом году на территории Африки.

Скорее всего, заняв львиную долю рынка, TECNO Mobile, как и любая компания, поднимет цены на продукцию, но пока это не так, надо ловить момент!

Классные смартфоны, которые не опустошат кошелек

Для примера возьмем TECNO CAMON 15. У него мощный чипсет, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 2 слота под SIM-карты и отдельный под microSD, четыре основные камеры. Стоит отметить наличие мощнейшей батареи 5 000 мАч. В комплект производитель положил не только зарядку, но и наушники с чехлом. Все это за 14 тысяч 500 сомов, или от 2 тысяч 417 сомов в месяц в рассрочку.

Или вот в TECNO SPARK 6 GO установлен Android 10 Go, который работает шустро даже с 3 ГБ оперативки. При скромной стоимости 10 тысяч 700 сомов смартфон имеет не только актуальную версию операционной системы, но и аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Вдобавок: зарядка, чехол, наушники! От 1 тысячи 784 сомов в месяц в рассрочку.

А еще на все смартфоны TECNO действует гарантия — 13 (!) месяцев. Любой из них можно купить в рассрочку. Заходите на ostore.kg, заказывайте смартфон и получайте еще +20 ГБ БЕСПЛАТНОГО скоростного интернета!

Успейте купить новенький смартфон до 31 мая 2021 года — бренд TECNO является партнером лотереи «Весенний драйв», где именно вы можете выиграть автомобиль Hyundai или смартфон TECNO! Все подробности на сайте drive.o.kg.

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Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».