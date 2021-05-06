20:02
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Бизнес

Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store

Несмотря ни на что, у 2020 года есть и приятные стороны. Одна из них — теперь за хороший телефон не надо платить десятки тысяч сомов. И если сегодня цены на просто хорошие аппараты начинаются от 7 тысяч сомов, то за 12-14 тысяч можно взять смартфон, обладающий всеми свойствами, которые раньше были только у флагманов, — высокая производительность, хороший экран, мощные камеры.

Топ-10 в мире

Сеть O!Store позаботилась о клиентах и нашла для кыргызстанцев супераппараты мирового бренда по очень доступной цене. Только в магазинах O!Store вы найдете большой выбор смартфонов компании TECNO, которая уже в топ-10 крупнейших брендов мобильных телефонов мира. Более того, согласно данным Counterpoint, компания TECNO обошла Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в прошлом году на территории Африки.

Скорее всего, заняв львиную долю рынка, TECNO Mobile, как и любая компания, поднимет цены на продукцию, но пока это не так, надо ловить момент!

Классные смартфоны, которые не опустошат кошелек

  • Для примера возьмем TECNO CAMON 15. У него мощный чипсет, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 2 слота под SIM-карты и отдельный под microSD, четыре основные камеры. Стоит отметить наличие мощнейшей батареи 5 000 мАч. В комплект производитель положил не только зарядку, но и наушники с чехлом. Все это за 14 тысяч 500 сомов, или от 2 тысяч 417 сомов в месяц в рассрочку.
  • Или вот в TECNO SPARK 6 GO установлен Android 10 Go, который работает шустро даже с 3 ГБ оперативки. При скромной стоимости 10 тысяч 700 сомов смартфон имеет не только актуальную версию операционной системы, но и аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Вдобавок: зарядка, чехол, наушники! От 1 тысячи 784 сомов в месяц в рассрочку.

А еще на все смартфоны TECNO действует гарантия — 13 (!) месяцев. Любой из них можно купить в рассрочку. Заходите на ostore.kg, заказывайте смартфон и получайте еще +20 ГБ БЕСПЛАТНОГО скоростного интернета!

Успейте купить новенький смартфон до 31 мая 2021 года — бренд TECNO является партнером лотереи «Весенний драйв», где именно вы можете выиграть автомобиль Hyundai или смартфон TECNO! Все подробности на сайте drive.o.kg.

Выбирай смартфоны Tecno в O!Store.

Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193148/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Перечислить помощь движению «Ветераны 365» можно через «О!Деньги»
Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30 процентов на аксессуары
Популярные новости
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Бизнес
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Индия и&nbsp;Франция подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве по&nbsp;проекту &laquo;Гаганьян&raquo; Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
6 мая, четверг
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:45
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 62-летний Рысбек Сейталиев
19:32
Садыр Жапаров обещает направить все свои усилия на поддержку Баткенской области
19:30
Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
19:27
В Бишкеке коммунальные службы после обрезки деревьев бросили ветви возле мусорки