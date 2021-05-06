Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»

С заботой о выпускниках Мобильный оператор О! реализовал возможность подготовки к общереспубликанскому тестированию в приложении «Мой О!».
Абитуриенты могут не выходя из дома пройти пробное онлайн-тестирование совершенно бесплатно. Тесты на кыргызском и русском языках помогут определить уровень знаний, улучшить результаты и самостоятельно подготовиться к экзаменам.
Как это сделать?
- установите приложение «Мой О!»;
- откройте раздел «Мектеп»;
- выберите язык обучения;
- найдите «Подготовка к ОРТ».
Напомним, в этом году тестирование будет проходить с 17 по 23 мая.
Начните подготовку уже сейчас и увеличьте шансы на поступление в лучшие вузы страны!