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Бизнес

Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении

Скоро май, а это значит, что пора позаботиться об оплате за интернет и ТВ от Saima Telecom. Внесите абонентскую плату вовремя и оставайтесь онлайн.

Проверить баланс вашего счета Saima можно в любое время дня и ночи прямо в приложении «Мой О!». Сделайте это за пару кликов:

  1. Зайдите в приложение «Мой О!».
  2. Откройте личный кабинет Saima Telecom.
  3. Пропишите свой лицевой счет.

Баланс вашего счета всегда будет у вас под рукой, а через электронный кошелек «О!Деньги» легко его пополнить не выходя из дома.

 Включай Saima — проводной интернет и ТВ нового поколения!

Оставить заявку на подключение Saima Telecom и узнать подробнее об услугах можно на сайте saimatelecom.kg. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191889/
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Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
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