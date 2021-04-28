Скоро май, а это значит, что пора позаботиться об оплате за интернет и ТВ от Saima Telecom. Внесите абонентскую плату вовремя и оставайтесь онлайн.

Проверить баланс вашего счета Saima можно в любое время дня и ночи прямо в приложении «Мой О!». Сделайте это за пару кликов:

Зайдите в приложение «Мой О!». Откройте личный кабинет Saima Telecom. Пропишите свой лицевой счет.

Баланс вашего счета всегда будет у вас под рукой, а через электронный кошелек «О!Деньги» легко его пополнить не выходя из дома.

Включай Saima — проводной интернет и ТВ нового поколения!

Оставить заявку на подключение Saima Telecom и узнать подробнее об услугах можно на сайте saimatelecom.kg. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.