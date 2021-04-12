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Бизнес

Пополнил кошелек «О!Деньги» и выиграл автомобиль!

Пользователи приложения «Мой О!» продолжают выигрывать смартфоны в еженедельных розыгрышах. А 5 апреля состоялся долгожданный розыгрыш первого автомобиля — Hyundai Creta 2021. Всего в лотерее «Весенний драйв» будет разыграно 200 смартфонов Tecno и 3 новых авто!

Победителей определяют в режиме онлайн с помощью генератора случайных чисел в присутствии специальной комиссии.

Счастливым обладателем нового кроссовера Hyundai Creta стал Нурлан Шерипов, который не сразу поверил в свою победу.

«Когда мне позвонили, я стоял в очереди. Я не поверил, подумал розыгрыш какой-то. И только после получения ключей и подписания документов начинаю верить!

Для меня и для моей большой семьи сегодня один из самых счастливых дней!» — делится эмоциями победитель розыгрыша.

Для семьи Шериповых это не первое радостное событие — накануне розыгрыша у них родился сын.

«Я очень счастлив! Хотелось бы поблагодарить свою супругу, которая родила мне сына, а на следующий день я выиграл в лотерею! И, конечно, выражаю огромную благодарность компании О! за такой подарок!»

Нурлан оказался активным пользователем приложения «Мой О!», и выигрышный билет он получил за пополнение кошелька «О!Деньги».

«Я давно пользуюсь услугами компании О!, всегда оплачиваю газ, свет, все коммунальные услуги через «О!Деньги». В кафе, магазинах тоже оплачиваю через кошелек», — отметил счастливчик.

Лотерея «Весенний драйв» продлится до 31 мая, впереди еженедельные розыгрыши смартфонов, а также розыгрыши еще двух автомобилей — Hyundai Elantra и Hyundai Sonata. Шанс выиграть есть у каждого!

Для участия достаточно пополнять баланс на сумму 200 сомов и более, совершать покупки в магазинах O!Store или оплачивать товары и услуги через кошелек «О!Деньги».

Подробные условия участия размещены на сайте drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189790/
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