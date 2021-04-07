Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка

Сегодня, 7 апреля, представители Beeline были приглашены на неформальную встречу с премьер-министром КР Улукбеком Мариповым и участниками бизнес-сообщества. Встреча прошла в парке имени Ататюрка на свежем воздухе, а в знак долгосрочного сотрудничества государства с бизнесом участники посадили саженцы деревьев различных пород.

В экологической акции по поддержке предпринимателей в Кыргызской Республике приняли участие представители аппарата правительства, бизнес-структур и сотовых операторов. В своей речи Улукбек Марипов подчеркнул, что правительство готово обеспечивать гарантию государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов, и выразил желание поддерживать их, а также снизить количество проверок и способствовать благоприятному развитию компаний, которые осуществляют крупный вклад в бюджет страны.

Beeline отмечает, что поддержка инвесторов правительством — это важный фактор успеха в деле развития телеком-отрасли, и благодарит аппарат правительства, ГКИТиС и остальных участников мероприятия за продуктивный и полезный диалог. Компания «Скай Мобайл» на протяжении многих лет является одним из крупнейших налогоплательщиков, видит в Кыргызстане перспективы и продолжает развитие и свою работу на благо кыргызстанцев, всегда уделяя большое внимание безопасности и экологичности сервисов.

С заботой о вас и ваших близких Beeline.