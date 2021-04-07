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Бизнес

Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения

Вред курения сигарет — доказанный и неоспоримый факт. Горящая сигарета выделяет более 6 тысяч химических веществ, большинство из которых опасны для здоровья или являются канцерогенами. Никотиновая зависимость приводит к смертности от рака, бронхита, болезней сердца и других серьезных заболеваний.

Бездымные табачные продукты, где принцип устройства исключает горение (электронные сигареты или нагреваемый табак), должны быть менее вредными, чем сигареты. Так ли это? Попробуем разобраться.

Что вреднее?

Составленный Всемирной организацией здравоохранения перечень вредных веществ свидетельствует о том, что уровень вредных химических веществ в аэрозоле системы нагревания табака ниже, чем в обычном сигаретном дыме, в среднем на 90-95 процентов.

Для сравнения: в сигаретном дыме содержится более 6 тысяч различных компонентов, а в аэрозоли альтернативных продуктов — примерно 532 компонента. Также в них на 94 процента снижен бензапирен, который может вызвать рак горла.

Что говорят эксперты

В 2018 году Евразийская экономическая комиссия заказала исследование о новых видах никотиносодержащей продукции у ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий».

«Исследования подтвердили отсутствие горения и тления в изделиях с нагреваемым табаком. Выяснилось, что в них крайне низкий уровень содержания моноксида углерода (угарного газа), который образуется при горении или тлении. Именно процесс горения является причиной попадания в организм курильщика большинства вредных веществ», — отметила эксперт института Евгения Гнучих.

Вывод: бездымные продукты не являются абсолютно безвредными, но уровень вредных веществ, содержащихся в аэрозоле систем нагревания табака, намного ниже, чем в сигаретном дыме. Поэтому можно рассматривать их как продукты с меньшим потенциалом вреда.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/188989/
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