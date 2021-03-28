Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка!»

Главные термины и понятия, которые помогут понять, как накопить в банке и не упустить важного.

Счет до востребования Счет до востребования — банковский вклад, возвращается вкладчику по первому его требованию. Предназначен для хранения денег как частных лиц, так и компаний, а также их расчетов. Другие названия: депозит до востребования.

Депозит Депозит — вклад, который клиент передает банку на установленный промежуток времени с целью получения процентов. Получить средства обратно можно раньше срока, но в этом случае банк может удержать проценты или взять комиссию за досрочное снятие. Другие названия: банковский депозит, банковский вклад.

Банковская ставка по депозиту Банковская ставка по депозиту — размер платы клиенту за пользование депозитом, выраженный в процентах. Другие названия: доход по вкладу, процентная ставка по депозиту, ставка по депозиту/вкладу.

Эффективная процентная ставка по депозиту Эффективная процентная ставка по депозиту — это доход по депозиту, который используется в расчете настоящего дохода от вложения денежных средств на банковский депозит. Она учитывает капитализацию процентов, если такое подразумевают условия вклада. Всегда указана в рекламе депозитов, важно обращать на нее внимание.

Обезличенный металлический счет Обезличенный металлический счет (ОМС) — вклад, который открывается в граммах драгоценных металлов, а не в валюте. По нему не начисляются проценты, заработок по такому счету обеспечивается мировым ростом цен на драгметаллы. В «Бакай Банке» доступны счета в платине, золоте и серебре. Другие названия: платиновый/золотой/серебряный счет; металлическая карта — иногда так называют платежные карты, привязанные к ОМС.

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