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Бизнес

Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка!»

Главные термины и понятия, которые помогут понять, как накопить в банке и не упустить важного.

Счет до востребования

Счет до востребования — банковский вклад, возвращается вкладчику по первому его требованию. Предназначен для хранения денег как частных лиц, так и компаний, а также их расчетов.

Другие названия: депозит до востребования.

Депозит

Депозит — вклад, который клиент передает банку на установленный промежуток времени с целью получения процентов. Получить средства обратно можно раньше срока, но в этом случае банк может удержать проценты или взять комиссию за досрочное снятие.

Другие названия: банковский депозит, банковский вклад.

Банковская ставка по депозиту

Банковская ставка по депозиту — размер платы клиенту за пользование депозитом, выраженный в процентах.

Другие названия: доход по вкладу, процентная ставка по депозиту, ставка по депозиту/вкладу.

Эффективная процентная ставка по депозиту

Эффективная процентная ставка по депозиту — это доход по депозиту, который используется в расчете настоящего дохода от вложения денежных средств на банковский депозит. Она учитывает капитализацию процентов, если такое подразумевают условия вклада.

Всегда указана в рекламе депозитов, важно обращать на нее внимание.

Обезличенный металлический счет

Обезличенный металлический счет (ОМС) — вклад, который открывается в граммах драгоценных металлов, а не в валюте. По нему не начисляются проценты, заработок по такому счету обеспечивается мировым ростом цен на драгметаллы. В «Бакай Банке» доступны счета в платине, золоте и серебре.

Другие названия: платиновый/золотой/серебряный счет; металлическая карта — иногда так называют платежные карты, привязанные к ОМС.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187899/
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