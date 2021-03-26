16:12
USD 84.80
EUR 100.11
RUB 1.11
Бизнес

Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира

Несмотря на недавние сообщения западных НПО, ставящих под сомнение демократические возможности страны, а также дебаты в парламенте Великобритании по поводу протеста фермеров, глобальные события показывают, что ничто не мешает Индии стать мировой державой, пишет Sunday Guardian Live.

Читайте по теме
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона

Как отмечается, участие премьер-министра Нарендры Моди в четырехстороннем диалоге по безопасности, также известном как QUAD — стратегический форум между США, Японией, Австралией и Индией, помимо поставок вакцин в большое количество государств, показывает, что Индия значительно укрепила свой глобальный статус.

Поставки вакцин на безвозмездной основе улучшили международный имидж Индии и вызвали доброжелательное отношение к стране, особенно в Южной Азии.

На недавнем саммите QUAD было решено запустить инициативу, в рамках которой вакцины против коронавируса для Индо-Тихоокеанского региона будут производиться в Индии. Производственные мощности страны будут использованы для производства миллиарда доз к концу 2022 года. Финансирование будет поступать от США и Японии, а Австралия внесет свой вклад в их логистику и доставку.

Как сообщается, Индия также предложила 1,1 миллиарда доз вакцины против COVID-19 программе ВОЗ COVAX для ее отправки в более бедные государства.

«Мы все вместе ведем борьбу с пандемией. Индия твердо намеревается делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

По словам президента Всемирного экономического форума Борге Бренде, мир уже осознал амбициозные цели Индии по ее превращению в экономику стоимостью $5 триллионов в следующие пять лет. Приверженность Индии возобновляемым источникам энергии, ведущая роль в переговорах по Парижскому соглашению по изменению климата и Международному альянсу по солнечной энергии демонстрируют ее стремление стать лидером в области экологической безопасности и смягчения последствий изменения климата.

Читайте по теме
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году

Индия также упрочила свой мировой статус в освоении космоса за счет широко известных достижений, таких как недавняя лунная миссия и испытания космических спутников на низкой околоземной орбите.

Индия использует «мягкую силу» в оказании помощи развивающимся странам, чаще всего играя роль партнера в области развития. Отправив тест-системы, СИЗ, респираторы и лекарства в 100 государств, чтобы помочь им в борьбе с пандемией COVID-19, республика протягивает им руку помощи, используя «вакцинную дипломатию».

Многие государства мира хотят сотрудничать с Индией, признавая ее растущее стратегическое значение.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187682/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Вместо библиотек ночные клубы. Посол Индии в КР о том, чего не хватает Бишкеку
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Индия и Япония подписали меморандум в сфере миграции квалифицированных кадров
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
В Бишкеке с наркотиками задержан 25-летний гражданин Индии
Вспышка неизвестной болезни в Индии. Число заболевших превысило 800 человек
Популярные новости
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
Бизнес
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
26 марта, пятница
16:08
В Бишкеке в люке теплотрассы обнаружили труп мужчины В Бишкеке в люке теплотрассы обнаружили труп мужчины
16:06
Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Родственники не стали обжаловать арест
16:06
Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
16:02
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
15:55
Спорных участков границы больше нет. Кыргызстан и Узбекистан договорились