Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира

Несмотря на недавние сообщения западных НПО, ставящих под сомнение демократические возможности страны, а также дебаты в парламенте Великобритании по поводу протеста фермеров, глобальные события показывают, что ничто не мешает Индии стать мировой державой, пишет Sunday Guardian Live.

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Как отмечается, участие премьер-министра Нарендры Моди в четырехстороннем диалоге по безопасности, также известном как QUAD — стратегический форум между США, Японией, Австралией и Индией, помимо поставок вакцин в большое количество государств, показывает, что Индия значительно укрепила свой глобальный статус.

Поставки вакцин на безвозмездной основе улучшили международный имидж Индии и вызвали доброжелательное отношение к стране, особенно в Южной Азии.

На недавнем саммите QUAD было решено запустить инициативу, в рамках которой вакцины против коронавируса для Индо-Тихоокеанского региона будут производиться в Индии. Производственные мощности страны будут использованы для производства миллиарда доз к концу 2022 года. Финансирование будет поступать от США и Японии, а Австралия внесет свой вклад в их логистику и доставку.

Как сообщается, Индия также предложила 1,1 миллиарда доз вакцины против COVID-19 программе ВОЗ COVAX для ее отправки в более бедные государства.

«Мы все вместе ведем борьбу с пандемией. Индия твердо намеревается делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.

По словам президента Всемирного экономического форума Борге Бренде, мир уже осознал амбициозные цели Индии по ее превращению в экономику стоимостью $5 триллионов в следующие пять лет. Приверженность Индии возобновляемым источникам энергии, ведущая роль в переговорах по Парижскому соглашению по изменению климата и Международному альянсу по солнечной энергии демонстрируют ее стремление стать лидером в области экологической безопасности и смягчения последствий изменения климата.

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Индия также упрочила свой мировой статус в освоении космоса за счет широко известных достижений, таких как недавняя лунная миссия и испытания космических спутников на низкой околоземной орбите.

Индия использует «мягкую силу» в оказании помощи развивающимся странам, чаще всего играя роль партнера в области развития. Отправив тест-системы, СИЗ, респираторы и лекарства в 100 государств, чтобы помочь им в борьбе с пандемией COVID-19, республика протягивает им руку помощи, используя «вакцинную дипломатию».

Многие государства мира хотят сотрудничать с Индией, признавая ее растущее стратегическое значение.