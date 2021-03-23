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Бизнес

GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку

На этой неделе в 175 странах мира одновременно стартовало масштабное образовательное движение, направленное на повышение финансовой грамотности молодежи, — Global Money Week (GMW). «Всемирная неделя денег» в Кыргызстане проводится под патронажем Национального банка КР.

По доброй традиции первым мероприятием, открывшим GMW в «Керемет Банке», стала нумизматическая выставка. Представленная экспозиция — «Монеты на защите фауны мира» — состоит из более чем 150 монет 15 стран мира с различными изображениями представителей животного мира. Если в древности главными героями на монетах были обожествленные существа и их атрибуты, в средневековье — звери, на которых охотились люди, то в наши дни — это животные, занесенные в Красную книгу.

В отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) собраны данные, что за последние 50 лет из-за деятельности человека популяции животных сократились на две трети. Один из животрепещущих вопросов, который волнует сегодня мировую общественность, — это сохранение окружающей среды.

Современное медальерное искусство — это не только продуманный дизайн и превосходное исполнение, но и просветительская составляющая, привлекающая внимание к различным мировым проблемам. Защите окружающей среды посвящают свои коллекционные и циркуляционные монеты практически все страны мира.

В арсенале Национального банка Кыргызстана также есть коллекционные зооморфные монеты, которые достойно украшают нумизматическую выставку «Монеты на защите фауны мира» в ОАО «Керемет Банк».

На торжественное открытие выставки пришли студенты подшефного Кыргызского экономического университета имени М.Рыскулбекова во главе с преподавателем кафедры «Банковская деятельность и страхование» Табышовой Адилией Койчукеевной, которая поделилась своими впечатлениями: «Финансовая грамотность имеет огромное значение для будущих специалистов. Практические и теоретические знания, полученные в процессе таких мероприятий, пригодятся студентам и в профессиональной, и личной жизни».

Банк искренне благодарит за помощь в организации выставки кандидата исторических наук Александра Михайловича Камышева — профессионального нумизмата и археолога, предоставившего собрание монет.

«Оплакивая обитателей дикой природы, наверное, правильно, что сейчас выпускают монеты с изображениями животных, — не без иронии говорит Александр Михайлович, — будущие поколения смогут полюбоваться хотя бы на них прекрасными птицами, зверями и рыбами, населявшими когда-то планету Земля».

Приглашаем всех ценителей и знатоков нумизматики на уникальную выставку, которая будет в открытом доступе до 26 марта 2021 года в филиале ОАО «Керемет Банк-Бишкек» по адресу улица Тоголока Молдо, 40/4 с 8.30 до 17.00.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187312/
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