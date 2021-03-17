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Бизнес

«Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее

Состояние щитовидной железы редко приходит на ум в качестве причины плохого самочувствия — традиционно это списывается на стресс, который могут вызывать проблемы на работе, учебе или в семье.

В этом и заключается подвох — о здоровье щитовидки забыть очень легко, но за это она может «отблагодарить» вас целым букетом проблем, от депрессии до ухудшения состояния кожи и волос.

Щитовидная железа отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. Если представить наше тело как оркестр, то «дирижирует» им именно она.

Неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи — перечень того, что могут вызвать болезни щитовидки, далеко не полный.

Если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, вплоть до того, что начали есть ночью, спать хуже и утомляться быстрее, виновницей этого «праздника» может быть щитовидная железа. Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

До 30 июня 2021 года во всех отделениях лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 сомов.

Анализ займет всего один день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. Взятие биоматериала оплачивается отдельно.

Подробности — на сайте лаборатории «Гемотест» или по телефонам 0 800 111-88-88 (бесплатный звонок для всех операторов Кыргызстана) и 0 312 979 929.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186639/
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