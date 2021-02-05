Лаборатория «Гемотест» начала обрабатывать ПЦР-тесты на COVID-19 в Бишкеке

Технологический комплекс лаборатории «Гемотест» в Бишкеке стал независим от Москвы в вопросе обработки биоматериала ПЦР-исследований на COVID-19.
Такую возможность предоставило Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, включившее «Гемотест» в систему взаимного признания результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Ранее компания отправляла биоматериал в головную лабораторию в подмосковных Люберцах.
Сейчас «Гемотест» обрабатывает биоматериал прямо в столице Кыргызстана, без потери в точности — в лаборатории в Бишкеке используется самый современный анализатор в регионе стран Центральной Азии.
Стоимость выполнения ПЦР-исследования на COVID-19 — 1 тысяча 600 сомов без учета цены взятия биоматериала (100 сомов). Срок выполнения исследования — от 12 до 24 часов. Подробности — на сайте лаборатории «Гемотест» в Кыргызстане или по телефонам круглосуточной справочной службы
Адреса отделений лаборатории «Гемотест» в Кыргызстане:
Бишкек
улица Панфилова, 203;
улица Московская, 136/1;
улица Байтика Баатыра, 5Б;
Ош
улица Раимбекова, 5/26;
улица Курманжан Датки, 228;
улица Шакирова, 89;
Токмок
Джалал-Абад
улица К.Джуматаева, 90-К;