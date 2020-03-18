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Бизнес

Где сдать анализы в Кыргызстане?

Больше 2 тысяч 500 видов анализов предлагает сеть «Гемотест» — международная компания, которая занимается лабораторной диагностикой. В Кыргызстане работают четыре отделения «Гемотест»: два в Бишкеке и по одному в Оше и Токмаке. В каждом из них можно по доступным ценам заказать и самую простую «биохимию», и сложные генетические тесты.

Путь пробирки

В лабораторном отделении на каждую пробирку с кровью наклеивают штрихкод с именем и фамилией пациента. Его сразу же сканируют и загружают в компьютерную систему: человек еще не успевает выйти за дверь, а в лаборатории, расположенной на территории России, уже знают, какое исследование нужно будет выполнить.

Из отделения пробирки забирают курьеры, которые приезжают каждый день. В лабораторию биоматериал едет в термосумке, в отсеках которой поддерживается разная температура. Для того чтобы пробирки проделали свой путь как можно быстрее, «Гемотест» использует разные типы перевозок: автомобили, поезда, самолеты. Лабораторный комплекс работает круглосуточно, поэтому как только пробирки попадают в место назначения, они сразу проходят сортировку и отправляются на исследования.

Анализы выполняются на автоматическом оборудовании последнего поколения, а управляют процессом компьютеры — информационная система, которая объединяет технологический комплекс и все отделения компании в разных странах.

Результаты анализов, выполненных автоматически, проверяют врачи с большим опытом работы. В большинстве случаев уже через один день бланк с результатами отправится пациенту по электронной почте.

Не только анализы

Разобраться в результатах помогут врачи круглосуточной справочной службы по бесплатному номеру 0800 111 88 88, а также по номеру 0312 97 99 29.

Если понадобится личная консультация врача, в отделениях «Гемотест» можно записаться к специалистам разных профилей с большим опытом работы:

город Ош, улица Монуева, 138

  • врач ультразвуковой диагностики высшей категории: ежедневно с 8.00 до 14.00;
  • акушер-гинеколог высшей категории: ежедневно с 14.00 до 18.00.

 город Бишкек, улица Армейская, 150

  • ведущий терапевт-гастроэнтеролог: по субботам с 9.00 до 13.00;
  • ведущий педиатр: по субботам с 9.00 до 13.00;
  • врач-гинеколог:  по средам с 9.00 до 13.00.

 город Бишкек, улица Панфилова, 203

  • акушер-гинеколог: каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу с 9.00 до 13.00.

город Токмок, улица Шамсинская, 42

  • с понедельника по субботу с 7.30 до 14.30

Во всех городах Кыргызстана «Гемотест» осуществляет бесплатный выезд медсестры.

За новостями компании можно следить на сайте www.gemotest.kg и на страничках в Facebook и Instagram

Лицензия МЗ КР НГМУ №3450. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146790/
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