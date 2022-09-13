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Бизнес

НЦОиГ совместно с «Гемотестом» проводят конференцию по лабораторной диагностике

Конференция «Современная онкологическая диагностика» пройдет в Бишкеке в рамках расширения сотрудничества в области здравоохранения и медицины между Россией и Кыргызстаном при поддержке Национального центра онкологии и гематологии.

15 сентября в ходе конференции будет представлена информация о Стратегии по контролю и профилактике онкологических заболеваний в Кыргызской Республике на 2021-2025 годы.

Участники конференции ознакомятся с инновационными методами в онкодиагностике и генетике, которые открывают новые возможности в диагностировании и лечении пациентов.

Кроме этого, участники узнают о возможностях диагностики при онкологических заболеваниях и особенностях генетических исследований в международной медицинской лаборатории «Гемотест».

Компания активно развивает высокотехнологичные направления деятельности, в частности репродуктивную, генетическую и онкологическую диагностику, и осуществляет экспертный анализ сложнейших клинических случаев.

Докладчики конференции:

  • Бакыт Орозбекович Шаимбетов, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Национального центра онкологии и гематологии;
  • Евгений Александрович Османов, главный консультант экспертного совета «Гемотест», доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, заведующий отделом гематологии и трансплантации костного мозга ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина», главный редактор журнала «Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика», член правления Российского общества онкогематологов;
  • Андрей Валентинович Сепп, кандидат медицинских наук, заведующий патологоанатомическим отделением лаборатории «Гемотест»;
  • Жан Александрович Дюжев, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией генетики «Гемотест».

Конференция пройдет 15 сентября 2022 года в конференц-зале Национального центра онкологии и гематологии по адресу: Бишкек, улица Ахунбаева, корпус 7.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/244721/
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