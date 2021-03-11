«Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане

Лаборатория «Гемотест» вводит новую услугу в части отделений в Кыргызстане — сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 с готовностью результата через четыре часа после взятия биоматериала.

Новая услуга выполняется на портативной мини-лаборатории и реагентах производства ООО «Эвотек-Мирай Геномикс».

Высокая скорость теста не делает его менее надежным — чувствительность и специфичность анализа равны 100 процентам, что позволит получить точный результат ПЦР-исследования в условиях нехватки времени, например, если вам внезапно назначили важную встречу или деловую поездку.

Пока воспользоваться новой услугой можно только в отделениях в Бишкеке и Токмаке. Правила подготовки к исследованию не отличаются от других ПЦР-тестов.

По результатам анализа пациент получит справку на русском и английском языках с уникальным QR-кодом, защищающим от подделок.

Этот документ поможет в путешествиях — результаты лаборатории «Гемотест» принимают во многих странах мира.

Стоимость сверхсрочного ПЦР-теста на COVID-19 составляет 4 тысячи 990 сомов без учета взятия биоматериала. Пройти его можно как в отделении, так и на дому, вызвав медсестру «Гемотеста».

Результаты исследований отобразятся в личном кабинете на сайте gemotest.ru или придут по электронной почте. А если пациент оставил номер мобильного телефона при заказе, то о готовности сообщит бесплатное СМС. Проконсультироваться можно по номеру 0-800-111-88-88 — звонок бесплатный по всей республике.

Узнать информацию о доступных исследованиях можно на сайте лаборатории «Гемотест» в Кыргызстане gemotest.kg.



Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса отделений с услугой «Сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19»:

Бишкек

улица Армейская, 150;

улица Панфилова, 203;

улица Московская, 136;

улица Байтика Баатыра, 5Б;

3-й микрорайон, 28/2;

проспект Манаса, 30;

Токмак