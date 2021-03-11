«Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане

Лаборатория «Гемотест» вводит новую услугу в части отделений в Кыргызстане — сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 с готовностью результата через четыре часа после взятия биоматериала.
Новая услуга выполняется на портативной мини-лаборатории и реагентах производства ООО «Эвотек-Мирай Геномикс».
Высокая скорость теста не делает его менее надежным — чувствительность и специфичность анализа равны 100 процентам, что позволит получить точный результат ПЦР-исследования в условиях нехватки времени, например, если вам внезапно назначили важную встречу или деловую поездку.
Пока воспользоваться новой услугой можно только в отделениях в Бишкеке и Токмаке. Правила подготовки к исследованию не отличаются от других ПЦР-тестов.
По результатам анализа пациент получит справку на русском и английском языках с уникальным QR-кодом, защищающим от подделок.
Этот документ поможет в путешествиях — результаты лаборатории «Гемотест» принимают во многих странах мира.
Стоимость сверхсрочного ПЦР-теста на COVID-19 составляет 4 тысячи 990 сомов без учета взятия биоматериала. Пройти его можно как в отделении, так и на дому, вызвав медсестру «Гемотеста».
Результаты исследований отобразятся в личном кабинете на сайте gemotest.ru или придут по электронной почте. А если пациент оставил номер мобильного телефона при заказе, то о готовности сообщит бесплатное СМС. Проконсультироваться можно по номеру
Адреса отделений с услугой «Сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19»: Бишкек
улица Панфилова, 203;
улица Московская, 136;
улица Байтика Баатыра, 5Б;
3-й микрорайон, 28/2;
проспект Манаса, 30;
Токмак