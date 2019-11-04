Российская сеть лабораторных отделений «Гемотест» теперь в Кыргызстане

В трех городах Кыргызстана — Бишкеке, Оше и Токмаке — работают отделения известной российской лаборатории «Гемотест».

Лаборатория «Гемотест» на рынке России уже 16 лет. За это время компания стала федеральной, сегодня сеть состоит из 700 отделений в 280 городах и ежегодно обслуживает свыше 5 миллионов пациентов. В автоматизированной лаборатории площадью 4000 квадратных метров каждый год выполняется более 55 миллионов тестов — в точном соответствии с международными стандартами и требованиями к контролю качества.

Каким образом строится работа лаборатории «Гемотест» в Кыргызстане?

В Кыргызстане работают четыре лабораторных отделения «Гемотест»: два в Бишкеке, одно в Оше и одно в Токмаке. Жители Бишкека могут сдать анализы, не выходя из дома — услуга выезда медицинской бригады бесплатна для любой точки города. Также в бишкекском отделении можно записаться на прием к врачу: педиатру, гинекологу или терапевту-гастроэнтерологу.

В лаборатории «Гемотест» можно пройти комплексные лабораторные обследования (чек-апы) для мужчин, женщин и детей: они составлены с учетом возрастных особенностей и помогут выявить первые нарушения, пока они не переросли в болезнь. Также существует специальная программа для тех, кто собирается всерьез заняться тренировками или сесть на диету: прежде чем принять решение о высоких нагрузках, необходимо проверить, нет ли к ним противопоказаний и сможет ли организм с ними справиться.

Результаты большинства анализов готовы уже на следующий день после взятия биоматериала. Их можно получить в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru, письмом по электронной почте или забрать в любом лабораторном отделении.

Врачи-консультанты помогут расшифровать результаты и проконсультируют по итогам исследований по бесплатному номеру 0800 111 88 88.

Почему «Гемотест»

Все нужные анализы — в одном месте. «Гемотест» выполняет более 2500 лабораторных исследований: от общего анализа крови до сложных и уникальных тестов.

«Гемотест» выполняет более 2500 лабораторных исследований: от общего анализа крови до сложных и уникальных тестов. Результаты — на следующий день. Большинство анализов выполняется за 1 день.

Большинство анализов выполняется за 1 день. Точная и достоверная диагностика : Каждая пробирка в присутствии пациента получает уникальный штрихкод, который сразу же загружается в лабораторную систему: ее не перепутают и не потеряют.

: Каждая пробирка в присутствии пациента получает уникальный штрихкод, который сразу же загружается в лабораторную систему: ее не перепутают и не потеряют. Скидки на все анализы.

Цены в лаборатории «Гемотест» — среднерыночные, сэкономить поможет бонусная программа: накапливайте баллы при каждом заказе и оплачивайте ими часть следующих исследований.

Для пациентов младше 25 и старше 55 лет в любой день недели действует скидка 5 процентов.

Акции и бесплатные услуги. Прямо сейчас вы можете записаться на бесплатный прием к ведущему педиатру И.В. Пономаревой. Акция действует каждую субботу с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Бишкек, ул. Армейская, 150.

Больше информации вы можете получить на нашем сайте www.gemotest.ru, по телефону 0800 111 88 88, на страничках в Facebook @gemotestlabkg и в Instagram @gemotestkg.

Будьте здоровы и берегите себя!