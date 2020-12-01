15:38
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Бизнес

Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу

30 ноября исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза (КФС) принял решение по новому логотипу КФС.

Как известно, в марте 2020 года Кыргызский футбольный союз объявил открытый конкурс на создание нового логотипа организации. Общественность активно приняла участие в конкурсе — более 200 конкурсантов подали свои работы. Согласно критериям конкурса были отобраны пять финалистов, которые отобразили в своих работах миссию и цели КФС.

Вопрос о принятии нового логотипа откладывался из-за сложившийся непростой ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза. Обновленный логотип организации

Во-первых, внедрение нового логотипа потребует дополнительных расходов в период пандемии. Во-вторых социальный опрос среди болельщиков показал, что отношение к предстоящим возможным изменениям логотипа отрицательное. В-третьих, действующий логотип с «шумкаром» стал узнаваемым не только в нашей стране, но и за ее пределами. Исходя из этих доводов, исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза принял решение о внесении лишь незначительных изменений: основа эмблемы полностью сохранена, и только аббревиатура предыдущей организации заменена на аббревиатуру КФС на английском языке — KFU.

Кроме того, принято решение распределить призовой фонд конкурса между пятью финалистами и вручить им памятные подарки.

Кыргызский футбольный союз благодарит всех участников конкурса за проявленную инициативу, активное участие и творческий подход при разработке нового логотипа КФС.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175082/
просмотров: 445
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
На главном стадионе Бишкека установили автоматическую систему полива поля
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Hyundai поддерживает футбол!
Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Популярные новости
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Бизнес
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
1 декабря, вторник
15:30
Выборы президента. Садык Шер-Нияз отозвал свои документы из ЦИК Выборы президента. Садык Шер-Нияз отозвал свои документ...
15:26
Число членов Совета по отбору судей предлагают увеличить до 45 человек
15:00
Семейное насилие. Почему жертвы выбирают тирана, а не ребенка
14:54
ГНС: «Сводный пост» не запущен из-за других госорганов
14:23
Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу