Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу

30 ноября исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза (КФС) принял решение по новому логотипу КФС.

Как известно, в марте 2020 года Кыргызский футбольный союз объявил открытый конкурс на создание нового логотипа организации. Общественность активно приняла участие в конкурсе — более 200 конкурсантов подали свои работы. Согласно критериям конкурса были отобраны пять финалистов, которые отобразили в своих работах миссию и цели КФС.

Вопрос о принятии нового логотипа откладывался из-за сложившийся непростой ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

Фото Кыргызского футбольного союза. Обновленный логотип организации

Во-первых, внедрение нового логотипа потребует дополнительных расходов в период пандемии. Во-вторых социальный опрос среди болельщиков показал, что отношение к предстоящим возможным изменениям логотипа отрицательное. В-третьих, действующий логотип с «шумкаром» стал узнаваемым не только в нашей стране, но и за ее пределами. Исходя из этих доводов, исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза принял решение о внесении лишь незначительных изменений: основа эмблемы полностью сохранена, и только аббревиатура предыдущей организации заменена на аббревиатуру КФС на английском языке — KFU.

Кроме того, принято решение распределить призовой фонд конкурса между пятью финалистами и вручить им памятные подарки.

Кыргызский футбольный союз благодарит всех участников конкурса за проявленную инициативу, активное участие и творческий подход при разработке нового логотипа КФС.