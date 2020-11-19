Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике

В Бишкеке около здания Бишкекского городского суда прошел митинг сотрудников ОсОО «Акнет».

Представители компании вышли против того, чтобы к правлению пришел один из учредителей Кубан Ажимудинов.

Адвокат Рустам Абдурауфов сообщил, что за полтора года по делу «Акнета» прошло лишь одно судебное заседание. Защита Кубана Ажимудинова затягивает процесс тем, что заявляет ходатайства о назначении экспертизы, а также обжалует меру пресечения.

«Люди, которые сейчас вышли на митинг, требуют, чтобы Ажимудинов возместил ущерб государству в размере 700 миллионов сомов. Я думаю, что вся проблема возникла из-за того, что за полтора года прошло только одно судебное заседание, из около 70 слушаний только одно было полноценным. Был зачитан только обвинительный акт. Сторона защиты пользуется процессуальными инструментами — обжалуют меру пресечения, назначаются экспертизы. С 5 на 6 октября Кубан Ажимудинов, Ирина Лященко и Евгений Боярский вышли на свободу. Мы не знаем, каким образом это получилось, но суд подписал изменение меры пресечения», — сказал Рустам Абдурауфов.

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Адвокат отметил, что после освобождения Кубана Ажимудинова от следствия сбежал учредитель дочерней компании Евгений Боярский, а бухгалтер подставной фирмы Ирина Лященко находится в РЦПЗ.

«Ажимудинов не получил документ, где указывалось бы, в какое время он должен посещать судебные заседания, где должен находиться, имеет ли право на переписку. Из-за того, что Ажимудинова освободили 6 октября, один из фигурантов дела Евгений Боярский сбежал. Его не могут найти, а вторая — Ирина Лященко заболела и лежит в РЦПЗ. Я думаю, что этот процесс может затянуться на год, а может, и два. Из-за того, что суд поддался этим людям, мы не можем закончить разбирательство и поставить точку», — сказал Рустам Абдурауфов.

По его словам, сегодня сотрудники «Акнета» выступили против давления на суд. «Оказывая давление на суд, некоторые лица хотят, чтобы Ажимудинова отпустили под домашний арест. Этот человек способен на совершение неправомерных действий. Выйдя из СИЗО, он пытался вновь зайти в компанию вместе с толпой неизвестных людей. Мы просим справедливого решения», — добавил адвокат.

Отметим, что после беспорядков в столице учредитель «Акнета» пытался захватить компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1 Бишкека, он пришел в офис ОсОО и пытался забрать себе кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.