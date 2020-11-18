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Бизнес

Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР

В рамках поддержки Министерства здравоохранения и совместной борьбы с COVID-19 Кыргызский футбольный союз передал на безвозмездной основе 10 тысяч тест-наборов ПЦР для лабораторной диагностики коронавируса департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Кыргызский футбольный союз получил набор ПЦР-тестов от Ассоциации футбола Объединенных Арабских Эмиратов в рамках взаимного сотрудничества. Переданные тест-наборы входят в официальный список рекомендованных ВОЗ наборов. Производитель ПЦР-тестов — международная компания BGI, головной офис которой находится в Гонконге.

В свою очередь департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора помогает в тестировании отечественных футболистов и представителей Кыргызского футбольного союза в необходимых случаях и при выезде за границу.

Кыргызский футбольный союз высоко ценит труд врачей в тяжелой борьбе против вируса за жизнь и здоровье каждого гражданина. Вместе мы одна команда!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173570/
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