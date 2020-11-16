Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР

В Ассоциации женского футбола и Ассоциации футзала Кыргызского футбольного союза избраны новые президенты.
Новым президентом Ассоциации футзала Кыргызской Республики назначен Максатбек Бейшенбекович Ишенбаев. Ассоциация футзала — спортивная организация, осуществляющая контроль и управление футзалом в нашей стране.
Салтанат Таабалдиевна Эгембердиева избрана президентом Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики. Ассоциация женского футбола — спортивная организация, осуществляющая контроль и управление соревнованиями по футболу среди женских команд.