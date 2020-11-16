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Бизнес

Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР

В Ассоциации женского футбола и Ассоциации футзала Кыргызского футбольного союза избраны новые президенты.

Новым президентом Ассоциации футзала Кыргызской Республики назначен Максатбек Бейшенбекович Ишенбаев. Ассоциация футзала — спортивная организация, осуществляющая контроль и управление футзалом в нашей стране.

КФС
Фото КФС. Максатбек Ишенбаев

Салтанат Таабалдиевна Эгембердиева избрана президентом Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики. Ассоциация женского футбола — спортивная организация, осуществляющая контроль и управление соревнованиями по футболу среди женских команд.

КФС
Фото КФС. Салтанат Эгембердиева

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173227/
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